Possível fusão de tabaqueiras agita mercado e coloca em operação em risco

O anúncio de uma possível fusão entre as duas maiores tabaqueiras do mundo agitou as transações das duas companhias. Ontem, noticia o Financial Times, os investidores fizeram o valor de mercado combinado da Philip Morris International (PMI) e da Altria cair 13 mil milhões de dólares (cerca de 11,71 mil milhões de euros).

Os investidores da PMI estão preocupados com as questões regulatórias e contenciosas dos Estados Unidos, principais causas pelas quais as duas empresas se separaram há mais de dez anos, revelam fontes ligadas ao processo. Do lado da Altria, os investidores estão preocupados com a possibilidade de o acordo contemplado não lhes pague um prémio pelas suas ações.

Ambas cotadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque, as duas empresas teriam um valor de mercado de 200 mil milhões de dólares (aproximadamente 180 mil milhões de euros). Um acordo exigiria a aprovação dos acionistas em ambas as empresas.

A PMI anunciou na terça-feira que estava a discutir uma fusão com a Altria, mas que não havia “nenhuma garantia” de que a operação seria concluída. Apesar de não terem sido revelados valores, o diário britânico adianta que uma fonte próxima das duas empresas indica que os acionistas da PMI “provavelmente terão entre 57% e 59% do grupo combinado”.

“O potencial de reunir as empresas tem sido discutido com frequência, mas não acreditamos que isso ocorra devido à pesada carga regulatória no mercado dos EUA e ao enfraquecimento do perfil de crescimento”, disse Christopher Growe, analista da Stifel.

Callum Elliott, analista da Bernstein Research, disse que havia “riscos significativos” para os acionistas da PMI e que o grupo combinado provavelmente não negociaria com o mesmo prémio que a PMI tinha anteriormente.

As ações da dona da Tabaqueira sofreram a maior queda de um dia em 16 meses na terça-feira, caindo 7,8%. As ações da Altria também caíram depois de terem subido 11,3%, terminando o dia em a ganhar 4%.