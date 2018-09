Postes. Anacom suspende pagamento da Vodafone ao Meo

A Anacom suspendeu os efeitos da decisão que obrigava a Vodafone ao pagamento pela ocupação dos postes da Altice/Meo. Uma decisão que surge após uma reclamação da operadora liderada por Mário Vaz junto do regulador, seguida de um pedido de suspensão dos efeitos da deliberação. A suspensão é válida até ser analisada a reclamação apresentada pela Vodafone. O regulador tem 30 dias para decidir sobre a reclamação da operadora.

Até ao momento não foi possível obter um comentário da Altice Portugal.

De acordo com a decisão da Anacom, da qual a Vodafone foi hoje notificada, “‘(…) após a decisão do litígio ora em questão e no âmbito de outro procedimento administrativo, a Anacom obteve conhecimento e informação, mais extensos e detalhados, sobre os procedimentos seguidos, e/ou preços aplicados às demais beneficiarias da ORAP [oferta de referência para acesso a postes] que, no mínimo, recomendam que na sua decisão pondere todo o novo acervo de dados de que agora dispõe, na medida em que os mesmos parecem ser geradores de incerteza quanto aos efeitos do que foi decidido'”, informa a operadora.

“Esta decisão vem assim dar razão aos argumentos da Vodafone, levando a que o Regulador repondere o que havia decidido. A mesma vem confirmar a atuação integra da Vodafone no que diz respeito ao cumprimento das questões de segurança pública, bem como ao pagamento dos serviços que lhe são prestados”, frisa a operadora de Mário Vaz.

O valor do pagamento em falta rondará mais de um milhão de euros, segundo noticiou em agosto o jornal I.

Não se trata de uma decisão definitiva sobre o processo, mas apenas uma suspensão dos efeitos da deliberação de agosto, frisa fonte oficial da Anacom.

“Após a decisão da Anacom houve uma reclamação da Vodafone, seguida de um pedido de suspensão da deliberação. O pedido de suspensão foi aceite o que levou à suspensão dos efeitos da decisão da Anacom”, esclarece fonte oficial do regulador quando contactada pelo Dinheiro Vivo. Ou seja, a Vodafone não terá de pagar de imediato os valores em dívida, “só quando for analisada e decidida a reclamação”.

De acordo com o código de processo administrativo, o regulador tem até 30 dias para decidir sobre uma reclamação e cinco dias para decidir sobre um pedido de suspensão.

Meo diz estar em causa segurança do público. Vodafone nega

Altice reclamou junto do regulador pelo que considerou acesso indevido da Vodafone aos postes telefónicos e falta de pagamento, referindo ainda possíveis falhas de segurança para o público. Esta segunda-feira, Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal, em declarações à Lusa, voltou a referir o tema da segurança.

“Se existirem situações que ponham em risco a vida das pessoas ou a integridade de bens teremos também de utilizar outros mecanismos, nomeadamente as autoridades policiais competentes para esse efeito”, afirmou Alexandre Fonseca. “Nada nos garante que a subida a um poste por um técnico que não sabemos se está credenciado, o carregar esse poste com mais uma quantidade de cabos, com o peso correspondente e as tensões que exercem sobre esse poste, não possa um dia levar um desses postes a cair e provocar uma fatalidade”, disse.

A Vodafone já reagiu e nega que o acesso aos postes do concorrente coloque em risco a segurança do público, facto reconhecido, dizem, pelo próprio regulador. “Em relação às declarações sobre a segurança dos postes, a própria Anacom considerou que ‘os drops de cliente, pelas suas características específicas, não constituem risco significativo na estabilidade física dos postes’ tendo a Anacom acrescentado também que ‘a Meo não identificou nem logrou provar existir uma situação real, de ocorrência de queda de um poste em resultado da instalação de um drop de cliente'”.

(notícia atualizada às 17h40 com comentário da Anacom)