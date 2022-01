Postos Shell vão ter rede de cacifos dos CTT

© Direitos Reservados

Os CTT - Correios de Portugal anunciaram uma parceria com o grupo DISA, que representa a marca Shell em Portugal e Espanha, para a instalação de cacifos nos postos de abastecimento da marca de combustíveis em Portugal.

O primeiro cacifo público, no âmbito desta parceria, foi instalado no posto de abastecimento Shell da A16 - Mira Sintra Sul e outros se seguirão, em todo o país. "Desta forma, todos os clientes vão poder usufruir de uma solução que permite a recolha das suas encomendas de uma forma totalmente independente, no horário que desejar e com total garantia de segurança e qualidade, todos os dias da semana", explica a empresa em comunicado.

A Shell, que esteve retirada do país durante 17 anos, regressou e conta já com 14 estações de serviço, desde Braga até Tavira.

Segundo os CTT, que contam já com mais de 190 cacifos em todo o país, em plataformas de transporte intermodais, centros comerciais, campus universitários, redes de retalho físico, e em empresa, a aposta nos cacifos surge como um reforço da estratégia de e-commerce da empresa, "possibilitando ofertas inovadoras para diversos casos de uso, em diversas regiões do país".

A empresa conta fechar 2022 com uma rede total de 1000 cacifos em Portugal.