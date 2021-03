Power Dot aposta em carregadores elétricos em Espanha

José Sacadura, presidente executivo da Power Dot. © Pedro Correia/Global Imagens

Espanha é o novo mercado da Power Dot. Depois de Portugal e França, a empresa que opera postos de carregamento para carros elétricos vai investir 25 milhões de euros no país vizinho e instalar cerca de 1000 estações ao longo dos próximos cinco anos. No mercado doméstico, a Power Dot vai abrir mais de 100 postos de carregamento ao longo deste ano.

"Estamos a lançar-nos em Espanha: queremos chegar aos 2 mil pontos de carga e investir cerca de 25 milhões de euros nos próximos cinco anos. Espanha precisa de chegar a 200 mil pontos de carregamento; atualmente, só existem 8 mil. Acreditamos que há aqui uma oportunidade de mercado", salienta ao Dinheiro Vivo o presidente executivo da Power Dot, José Sacadura.

A conquista deste mercado será feita através da instalação de postos de carregamento em locais de acesso ao público. Centros comerciais, retail parks, restaurantes e parques municipais são alguns do espaços na mira da empresa portuguesa.

Além de não cobrar qualquer verba pela instalação dos carregadores, a Power Dot dá ainda uma fatia das receitas aos parceiros e trata da certificação, instalação e gestão das estações.

Este modelo de negócio tem acelerado o crescimento desta empresa no mercado português. No final de 2020, havia 350 postos de carregamento instalados, cada um com uma média de duas tomadas.

"Foram consumidos mais de 1,5 milhões de kW nos carregadores da Power Dot, o equivalente ao consumo de 6 mil casas", o que poupou 1300 toneladas de dióxido de carbono. Isto permitiu autonomia para um total de 11,5 milhões de quilómetros em modo elétrico, "o equivalente a 30 idas à Lua".

Até ao final de fevereiro, a empresa já contava com mais de 400 postos de carregamento, 320 semirrápidos (22 kW de potência) e cerca de 100 de carga rápida (50 kW). Para 2021, o objetivo é atingir os 1000 pontos de carregamento em Portugal, o equivalente a 500 estações.

Além da estreia das primeiras tomadas de carga ultrarrápida (150 kW), esse crescimento será possível através da abertura de mais postos de carga semirrápida e rápida. Desta forma, a Power Dot pretende seguir as pisadas dos grupos Galp e EDP, líderes no mercado da mobilidade elétrica.

A empresa também vai reforçar a parceria com a Uber: serão inaugurados mais duas estações exclusivas para motoristas que trabalham para a plataforma norte-americana, uma em Lisboa e outra no Porto. Cada hub tem a capacidade para carregar simultaneamente entre 4 a 8 carros. Internet sem fios, café e serviços de limpeza são algumas das comodidades disponíveis.

As estações exclusivas para motoristas também funcionam em França desde setembro do ano passado. Neste mercado, a Power Dot está à procura de parceiros para abrir os primeiros postos de carregamento de acesso ao público.