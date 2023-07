Powerdot e Biedronka vão tripilicar rede de carregamento rápido para carros elétricos na Polónia

© Frederic J. BROWN/AFP

A Powerdot, uma das operadoras de pontos de carregamento, juntou-se a Biedronka, a cadeia de supermercados polaca detida pelo grupo português Jerónimo Martins, para equipar 600 parques de estacionamento das lojas com carregadores rápidos para veículos elétricos e híbridos, num esforço que vai triplicar, apenas em alguns meses, a infraestrutura de pontos de carregamento na Polónia.

Prevê-se que as primeiras estações sejam inauguradas no decorrer das próximas semanas, em Varsóvia, com um total de 150 dispositivos ativados para uso público ainda este ano. Os restantes 450 pontos de carregamento deverão ser instalados por todo o país ao longo de 2024.

Cada equipamento disponível nas lojas da Biedronka terá uma potência de 120 kilowatts (kw), o que possibilitará carregar um carro elétrico médio em cerca de 20 ou 30 minutos, o que se adequa ao tempo dispendido na típica ida ao supermercado. Depois de abastecido com eletricidade, o veículo pode percorrer, em média, 200 quilómetros.

No âmbito do projeto que alia duas empresas com origens portuguesas, todas as cargas instaladas pela Powerdot serão equipadas em três tipos de conectores - CCS, ChaDemo e Type 2 -, o que possibilitará o carregamento de praticamente qualquer carro elétrico ou híbrido plug-in.

Além disso, o carregamento das viaturas nas lojas Biedronka não obriga a qualquer tipo de criação de conta, utilização de aplicação móvel ou pagamento de uma subscrição.