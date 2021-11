PR sobre o aeroporto: "Qualquer decisão, por má que seja, é melhor que uma não decisão"

Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © RODRIGO ANTUNES/LUSA

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, marcou presença no encerramento do congresso da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), que se realizou no Algarve. Um dos temas que o Presidente abordou durante a sua intervenção foi o papel da acessibilidade aérea na recuperação do turismo em Portugal. Vincando que "não é um tema novo", dado que já era uma questão para, nomeadamente, o turismo muito antes da pandemia. "Desiludam-se os que pensaram que com a pandemia estava adiado sine dia", disse.

Marcelo Rebelo de Sousa assegurou que não há "todo o tempo do mundo" para decidir. E notando que há eleições legislativas antecipadas a 30 de janeiro, pediu consenso político para que a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa possa avançar.

"Já disse uma vez e repito: para mim é inconcebível chegar ao fim do meu segundo mandato sem uma definição do aeroporto na área da grande Lisboa. Não é a única realidade em termos de infraestrutura de acesso aéreo, há muitas outras, mas admito que esta é uma que vos preocupa de sobremaneira. Passando do raciocínio de absurdo para a realidade, o que espero é muito simples: independentemente das escolhas que os portugueses venham a fazer legitimamente dentro de dois meses e meio que seja possível ter a certeza que há um consenso mínimo nacional sobre o que deve ser feito", afirmou o Presidente da República.

O Presidente da República continuou, assinalando que: "não é possível ter um Governo que define uma coisa, outro que define outra porque se definir a mesma já não é aceite por quem apoiava o anterior, e depois quem vier para um terceiro governo também não aceita o que foi definido pelo anterior. Depois há, naturalmente, perspetivas desses heróis que são os autarcas por um lado e as entidades da sociedade civil. E vai arrastando-se uma decisão. Qualquer decisão, por má que seja, é melhor que uma não decisão. É nisso que temos de estar de acordo. O pior que pode haver na vida é não decidir para não correr o risco de não decidir o ideal".

Sobre esta questão, o Presidente disse ainda que "o que certamente é medíocre é adiar-se aquilo que tem de ser decidido", algo que classificou como sendo "um problema da sociedade portuguesa; de todos nós".