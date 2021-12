Precisa de fazer teste covid? Agora a Wells também tem

Uma utente faz um teste de deteção de covid-19 numa farmácia de Benfica em Lisboa. As farmácias preparam-se para uma maior procura por testes para deteção de covid-19 nos próximos dias, aumentando os stocks e alargando horários para a testagem, sujeita a marcação prévia em Lisboa, 26 de novembro 2021. (ACOMPANHA TEXTO DA LUSA) TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

Com a necessidade de testar os portugueses a aumentar cada vez mais para evitar contágios, a Wells decidiu ajudar e arranca hoje, no âmbito de uma parceria com a Unilabs, com a possibilidade de realizar testes gratuitos.

Na sequência da parceria entre a Wells e os laboratórios Unilabs, a testagem é 100% comparticipada pelo governo e abrange quatro testes mensais rápidos de antigénio (TRAg) gratuitos por utente, mediante marcação prévia em wells.pt, em qualquer uma das lojas selecionadas Wells na zona do grande Porto, Coimbra e Guimarães. A marca prevê chegar a 20 localidades ainda neste ano.

"A Wells tem tido um papel ativo no combate à pandemia. Sentimos nas últimas semanas uma necessidade de ajudar os nossos clientes, disponibilizando este serviço de testagem gratuita a todos os Portugueses. Tal só é possível através da parceria com a Unilabs, que é uma referência neste setor", explica João Cília, diretor-geral da Wells Numa fase inicial o serviço está disponível em cinco lojas, mas o responsável adianta que quer atingir um total de 20 lojas com cobertura de norte a sul do país, antes do final do ano. "As lojas apenas farão testes a clientes que tenham feito uma marcação prévia em wells.pt."

Também Luís Menezes, CEO da Unilabs Portugal, considera a parceria com a Wells importante para "atender à crescente procura de testes antigénio". "Sendo a Wells uma marca de saúde e bem-estar, próxima das famílias portugueses, com lojas bem localizadas e horários alargados, é o parceiro certo para chegarmos com os nossos serviços de testagem a ainda mais pessoas."

De acordo com a marca, a testagem é realizada em gabinete dentro das lojas Wells por um técnico da Unilabs, assegurando todas as normas de segurança. A comunicação dos resultados é feita ao Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE) e o resulto dos exames é conhecido ao fim de 30 minutos após a sua realização.