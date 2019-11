Preço da eletricidade abaixo da média da UE pela primeira vez em 8 anos

Os portugueses são os oitavos da União Europeia que mais pagam para ter eletricidade. Mas, embora na UE, o último ano tenha trazido aumentos (cerca de 1 euro a mais por cada 100 Kwh), em Portugal a eletricidade ficou mais barata. São menos 4,1%, a segunda maior queda da UE, logo depois da Dinamarca (-4,3%) – e que permite a Portugal ficar abaixo da média da UE pela primeira vez desde 2011.

Os portugueses estão a pagar agora 2154 euros por cada quilowatt-hora ou, numa medida mais próxima do consumo mensal, 21,54 euros por cada 100 quilowatt-hora de energia. O valor inclui todas as taxas e impostos. Sem eles, o preço no primeiro semestre deste ano, face ao mesmo período do ano passado, seria metade: 0,1103 Kwh. No primeiro semestre de 2018, a fatura era de 22,46 euros e, um ano antes, 22,84 euros.

A Alemanha está no topo da tabela dos países que mais cobram por eletricidade – são 30,8 euros por 100 kWh, seguidos pela Dinamarca (29,8 euros) e pela Bélgica (28,4 euros). A Bulgária, que cobra 9,9 euros por 100kWh, a Hungria (11,2 euros) e a Lituânia (12,5 euros) são os países onde este bem é mais barato.

Além da Dinamarca e Portugal, também a Polónia (-3,1%) e Grécia (-1,3%) viram a fatura da luz reduzir-se. As maiores subidas, por outro lado, foram observadas na Holanda (20,3%), Chipre (16,4%), Lituânia (14,4%) e República Checa (12,0%).

Preços do gás acima da UE

A fatura do gás em Portugal é a quinta mais cara da União Europeia. Neste caso, os portugueses pagam 7,6 euros por cada 100 kWh, um valor que está em linha com o registado no primeiro semestre de 2018 mas ligeiramente abaixo do que se registava no primeiro semestre de 2017.

O Eurostat dá conta de que 100 Kwh de gás custavam 7,73 euros no primeiro semestre de 2017, tendo o valor caído para 7,59 no ano passado e, agora, avançado 1 cêntimo face ao período homólogo para 7,60 euros.

Suécia, Holanda, Dinamarca e Itália são os países onde o gás é mais caro do que em Portugal. Na Suécia o valor cobrado supera os 11,8 euros por cada 100 Kwh.