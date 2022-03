"Preço da Jola" diz onde comprar cerveja mais barata

Site nasceu em 2021, para ajudar os estudantes a saber o preço das cervejas © Pixabay

Chama-se "Preço da Jola" e nasceu em 2021 com o intuito de "conseguir oferecer aos estudantes universitários, que vivem um estilo de vida boémio, uma oportunidade de economizarem, num dos bens que mais consomem", defendem. Ou seja, a cerveja.

O "Preço da Jola" é a plataforma que pesquisa em várias cadeias de hipermercados os melhores preços da cerveja, tendo em conta a marca, o preço por litro e o preço da embalagem. Para isso, é feita uma comparação entre o preço por litro de cada marca, Super Bock ou Sagres, de cada formato de embalagem (20cl, 25cl ou 33cl) e do número de cerveja por embalagem (6, 15, 24 ou 30 unidades).

Os dados são atualizados todos os dias no site, sendo que para isto acontecer, há um algoritmo que é executado e que obtém os preços dos diversos supermercados. Assim, os utilizadores podem ficar sempre a par do preço atual.

A ideia surgiu em 2020, pela cabeça de três estudantes universitários, das áreas da Informática e da Gestão, que criaram um projeto sem fins lucrativos e "que ganha força através do movimento de apoio que o público nos dá", referem os autores do "Preço da Jola", que preferem não ser identificados. Todo o retorno monetário que possam conseguir é direcionado "para o pagamento do alojamento do site e outros custos administrativos", justificam.

Só no ano de lançamento, 2021, o site foi visitado por 50 mil utilizadores únicos, num total de mais de 70 mil visitas. Foram abertas 160 mil páginas que alcançaram mais de 1.900.000 hits.

Para além da plataforma foi também lançada uma aplicação, que para já está disponível apenas para Android. Em breve, garantem os autores, a app estará também disponível para IOS.

E, futuramente a equipa do "Preço da Jola" pretende evoluir em duas vertentes: expandir a sua oferta a cervejas artesanais e internacionais e garantir aos seus utilizadores uma experiência diferente. Ou seja, que os utilizadores da plataforma tenham "acesso a preços das bebidas em festas, bares e cafés", o que que numa primeira fase deverá apenas ser implementado na zona de Lisboa, adiantam.