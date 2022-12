Preço do calçado vai subir 11% mas as vendas devem cair 1% no próximo semestre

Centro Tecnológico do Calçado © Maria João Gala / Global Imagens

Empresários e retalhistas mundiais esperam que o preço do calçado registe uma "forte subida" no próximo ano, apontando para valores entre os 5 e os 20%. Em termos médios, o aumento perspetivado é de 11%, nos próximos seis meses, mas que será acompanhado de uma quebra de vendas da ordem de 1%. Só na Europa espera-se que o consumo faça cair as vendas, no próximo ano, em 56 milhões de pares.

Os dados são do Business Conditions Survey, o inquérito que a Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos (APICCAPS) realiza duas vezes por ano junto de especialistas de mais de 40 países no âmbito do World Footwear, e que visa avaliar as macro tendências do setor. Os resultados, divulgados esta sexta-feira, mostram que os europeus são os que encaram o futuro de forma mais negativa, com 45% dos inquiridos a apontar para quebras de consumo moderadas, valor que sobe para os 57% quando contabilizados também os que antecipam fortes quebras.

Em termos globais, e considerando as respostas de todos os continentes, 30% dos inquiridos esperam que 2023 traga quebras moderadas do consumo, entre 1,5% e 5%, enquanto 28% antecipam, precisamente, o contrário: crescimentos moderados do consumo. 11% acreditam que o crescimento será forte (5% a 20%) e 14% que a quebra será de dimensão equivalente. 16% dos especialistas apontam para uma estabilização do consumo.

Mundo inteiro a crescer, menos a Europa

As perspetivas são díspares consoante as regiões analisadas, com o consumo europeu a cair 1%, em 2023, mas a crescer no resto do mundo. A verificarem-se estas previsões, os norte-americanos vão comprar mais 156,4 milhões de pares de sapatos no próximo ano (+ 5%), em África vão vender-se mais 75,1 milhões de pares (um aumento de 4%) e na Ásia mais 354,5 milhões de pares (+3%). O crescimento do consumo na América do Sul está estimado em 1%, ou seja, em mais 12,4 milhões de pares de sapatos. Na Europa, cairá 1%, o que corresponde a menos 55,6 milhões de pares.

Questionada a APICCAPS sobre o potencial que este crescimento extracomunitário representam, o diretor de comunicação lembra que a indústria portuguesa de calçado exporta mais de 95% da sua produção para 172 países. "Há uma preocupação constante de procurar novas janelas de oportunidade, mesmo em geografias mais distantes. Na última década, praticamente triplicamos o peso das exportações extra-comunitárias, que hoje já ascendem a 19% do total. Esse é um esforço que vamos continuar a empreender em prol da competitividade da nossa indústria", sublinha Paulo Gonçalves.

Na análise à evolução do mercado nos 10 maiores importadores mundiais, as estatísticas mostram uma "evolução positiva" em todos eles, mas com especial destaque para os EUA, o país que mais importa calçado em todo o mundo, e que aumentou as suas compras externas em 45,1% no primeiro semestre de 2022 comparativamente a igual do período do ano anterior.

Na Europa, as importações cresceram acima dos 20% em países como o Reino Unido (+25,5%), Espanha (23,4%) e Itália (21,4%), e entre os 5% e os 13% na Bélgica (+5,1%), Alemanha (6,3%), França (7,7%) e Países Baixos (12,5%).

Já na Ásia, a Coreia importou mais 14,7% de calçado este ano e o Japão apenas 1% mais. Já a China, que ocupa a 12ª posição na tabela dos maiores importadores, comprou menos 51,9% de sapatos ao exterior este ano.

Aumento dos custos preocupa

Questionados sobre a saúde dos seus negócios nos próximos seis meses, 40% dos inquiridos falam em fortes perspetivas de negócio, enquanto 25,6% admitem que o próximo semestre seja fraco ou muito fraco. Mas são os industriais os mais pessimistas: 56% dos retalhistas acreditam que o seu negócio se manterá forte, enquanto só 30% dos fabricantes dizem o mesmo.

Quanto ao emprego, 58% dos empresários acreditam que se irá manter estável, mas 26% admitem que terão de reduzir o número de trabalhadores. Mas também há 16% que perspetivam que irão aumentar a sua força de trabalho.

Em termos de dificuldades, o custo das matérias-primas é apontado por 81% dos inquiridos, seguido da procura insuficiente no mercado interno ou nos mercados internacionais, com 42% e 41%, respetivamente. Problemas relacionados com recursos humanos e dificuldades financeiras são referenciados por 38% e 26% dos especialistas.

O painel de especialistas do World Footwear, criado já em 2019, é composto por industriais, retalhistas, associações setoriais, consultores e jornalistas, entre outros, de todo o mundo, convidados a participar nos dois inquéritos anuais realizados.

Nesta que é a sétima edição do Business Conditions Survey foram recolhidas 90 respostas válidas, das quais 57% de participantes europeus, 22% de asiáticos, 17% de americanos e 4% de africanos.