Preço do leite em Portugal 5 cêntimos/litro abaixo da média da UE em 2021

O preço médio do leite em Portugal fixou-se em 29,98 euros por 100 quilogramas (kg) em 2021, abaixo dos 35,47 euros da União Europeia (UE), segundo um relatório da subcomissão dedicada ao leite.

"Em 2021, o preço médio do leite PT situou-se nos 29,98 euros por 100 kg, comparando com os 35,47 euros por 100 kg da UE. Uma diferença de mais de cinco cêntimos por litro (aproximadamente um quilograma de leite), que se reflete numa diferença de cerca de 15,4% entre Portugal e a UE", revelou o documento divulgado esta sexta-feira, que esteve em discussão no dia 12 de janeiro, entre o Ministério da Agricultura e a Plataforma de Acompanhamento das Relações na Cadeia Agroalimentar (PARCA).

Por sua vez, em 2019, o consumo de leite foi de cerca de 112 kg por habitante, menos 10% face a 2010.

Naquela década, a quebra no consumo foi justificada, sobretudo, pela redução do leite para consumo, que passou de 84 para 72,2 kg.

A partir de 2015, o leite para consumo estabilizou em cerca de 73 kg por ano.

"[...] No caso da manteiga a tendência foi inversa, com um aumento do consumo 'per capita' de 24%", indicou.

Em 2020, Portugal exportou 266 milhões de leite e produtos lácteos, com destaque para o leite/natas em natureza.

Por mercado, de acordo com os últimos dados disponíveis, reportados a 2019, Espanha foi o principal mercado, representando 91 milhões de euros, seguido por Angola (49 milhões de euros).

A UE representou 63% das exportações do setor, "apenas se verificando situação inversa com os queijos e requeijão, que foram exportados maioritariamente para países terceiros".

No sentido inverso, em 2020, o montante de importações situou-se em 505 milhões de euros, destacando-se o queijo e o requeijão.

Em 2019, os produtos foram importados essencialmente da UE, com Espanha a liderar com 52%, seguindo-se Alemanha e França.

"Portugal representa um saldo comercial negativo de 239 milhões de euros, embora tendo um comportamento diferente consoante os produtos. O leite e natas apresentam um saldo positivo, tal como a manteiga. Em sentido inverso estão o queijo e o requeijão, soro de leite e iogurtes", concluiu.