Preço mais baixo de sempre no segundo leilão solar em Portugal

Portugal conseguiu o preço mais baixo de sempre no segundo leilão de energia solar. Foram adjudicados 670 megawatts em 12 lotes a concurso para as regiões do Alentejo e do Algarve. A empresa sul-coreana Hanwha Q-Cells destacou-se por ficar com metade dos lotes.

A poupança para os consumidores só com este leilão pode atingir os 559 milhões de euros no prazo de 15 anos. O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, fala num “sucesso ainda maior” do que no primeiro leilão solar, realizado em 2019.

No segundo leilão, os interessados poderiam apresentar três tipos de propostas de centrais solares: com tarifa fixa; com tarifa de mercado; e ainda centrais com capacidade de armazenamento de energia, ou seja, baterias.

As centrais com baterias reuniram maior interesse: foram atribuídos oito lotes, no total de 483 MW, ou seja, três quartos da capacidade a concurso. Na opção de compensação ao sistema, foram atribuídos quatro lotes (total de 177 MW); houve apenas um vencedor na modalidade de tarifa fixa (10 MW).

Foi na central com preço fixo que foi obtido o preço mais baixo de sempre de um leilão solar em Portugal: 11,14 euros/ MWh. Isto corresponde a um desconto de 73,3% à tarifa de referência fixada inicialmente pelo Governo. Esta tarifa é cerca de 25% inferior à tarifa mais baixa obtida no leilão de 2019, considerada à data a mais baixa do mundo (14,76 euros/ MWh).

Poupança de 559 milhões

Com o segundo leilão solar,estima-se que os consumidores portugueses beneficiem de ganhos de 559 milhões de euros ao longo de 15 anos. Em média, a poupança anual é de cerca de 37,2 milhões de euros. Os benefícios começaram a ser sentidos daqui a três ou quatro anos, quando as novas centrais solares começarem a entrar em funcionamento.

“Este valor corresponde a um ganho unitário de cerca de 833 mil euros por cada MW adjudicado (15 anos), o que representa um acréscimo de cerca de 80% face ao ganho unitário obtido no leilão de 2019 (cerca de 464 mil euros por cada MW adjudicado)”, segundo o Ministério do Ambiente.

“É a completa inversão do cenário, no passado em que estas tecnologias não eram maduras e os consumidores tinham de pagar mais por fontes renováveis”, acrescentou o secretário de Estado da Energia, João Galamba, em conferência de imprensa.

