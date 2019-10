Preços das portagens sem aumentos em 2020

O índice de preços ao consumidor (IPC) sem habitação deverá ter-se fixado em -0,1% em outubro, divulgou o Instituto Nacional de Estatística. Este valor é ainda uma estimativa, que só em meados de novembro será confirmada. A confirmar-se este valor de inflação, as portagens não deverão sofrer aumentos no próximo ano.

A provável estabilização dos preços das portagens no próximo ano segue-se a quatro anos consecutivos de subidas. Este ano, aumentaram 0,98%, depois de aumentos de 1,42% em 2018, de 0,84% em 2017 e de 0,62% em 2016.

O cálculo para aumento do preço das portagens em cada ano tem por a taxa de inflação homóloga sem habitação verificada no último mês para o qual haja dados disponíveis antes de 15 de novembro, data em que os concessionários comunicam ao Governo as suas propostas de preços para o ano seguinte.

Taxa nula

O INE adianta que “tendo por base a informação apurada até à data”, a taxa de variação homóloga do IPC terá sido 0,0% em outubro de 2019. O indicador de inflação subjacente situou-se em 0,3%, taxa superior em 0,1 pontos percentuais à registada no mês anterior.

Já a taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos terá diminuído para -4,5%. Em setembro, esta taxa foi -3,8%. A variação mensal do IPC terá sido 0,1%, diz o INE, estimando uma variação média nos últimos doze meses de 0,4%.

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor terá registado uma variação homóloga de -0,1% em outubro.