Preços do correio e encomendas vão aumentar 6,58%

Lisboa, 07/12/2018 - Pai Natal Solidário dos CTT. Centro de distribuição dos CTT (Leonardo Negrão / Global Imagens) © Leonardo Negrão / Global Imagens

Os CTT - Correios de Portugal - vão aumentar os preços, em média, em 6,58% a partir de 1 de março. A atualização do preço do cabaz de serviços da empresa, que inclui correspondência, correio editorial e encomendas, foi anunciada esta quinta-feira ao regulador do mercado (CMVM).

"Esta atualização resulta da aplicação do Convénio de preços do Serviço Postal Universal para o período de 2023-2025 de 27 de julho de 2022", aponta a empresa liderada por João Bento.

No mesmo comunicado, os CTT detalham ainda que a alteração de preços está "enquadrada na política tarifária da empresa para o ano 2023" e que "a presente atualização corresponde a uma variação média anual dos preços de 6,24%, refletindo também o efeito da atualização dos preços especiais do correio em quantidade".