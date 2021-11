Preços dos arrendamentos de casas desceram 4,1% em outubro

Arrendamento de casas sofreu descida de preços (Imagem de arquivo) © Artur Machado/Global Imagens

Dinheiro Vivo 02 Novembro, 2021 • 09:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Quando comparados com o mês de outubro do ano passado, os preços das casas para arrendar em Portugal desceram 4,1%. No final do mês passado, segundo o índice de preços do portal Idealista, arrendar casa tinha um custo médio de 10,8 euros por metro quadrado (euros/m2). Já em relação à variação trimestral, a queda foi de 1,2%.

Analisando os preços por região do país, verificamos que, durante o último ano, os preços das casas para arrendar desceram apenas na Região Autónoma dos Açores (-14,3%) e na Área Metropolitana de Lisboa (-4,4%). Em oposição, no Alentejo registou-se a maior subida de preços (13,4%), seguindo-se o Algarve (5,8%), Região Autónoma da Madeira (5,3%) e região Centro (4%). Já no Norte do país, os preços mantiveram-se inalterados nos últimos 12 meses.

A região mais cara do país continua a ser a Área Metropolitana de Lisboa, com 12,4 euros/m2 - ou seja, um T1 de 40 m2 de área custa em média 496; um T2 com 70 m2 custa 868 euros; e um T3 com 100 m2 custa 1240 euros.. Seguem-se o Algarve (9,8 euros/m2), Norte (9,1 euros/m2) e Região Autónoma da Madeira (8,2 euros/m2). Já as regiões onde é mais barato arrendar casa são os Açores (5,7 euros/m2), o Centro (6,5 euros/m2) e o Alentejo (7,3 euros/m2). Comparativamente com os preços que vimos antes praticados em média na Grande Lisboa, na Região Autónoma dos Açores, onde os valores são mais baixos, arrendar um T1 de 40 m2 de área custa em média 228; um T2 com 70 m2 custa 399 euros; e um T3 com 100 m2 custa 570 euros.

"Dos distritos analisados, as descidas de preços tiveram lugar na Ilha de São Miguel (-9,1%), Viseu (-8,4%), Lisboa (-4,2%) e Aveiro (-3,3%)", assinala o índice de preços do portal Idealista. "Em sentido contrário, subiram em Castelo Branco (21,4%), Vila Real (16,3%) e Viana do Castelo (13,5%). Seguem-se na lista Leiria (11,2%), Évora (6,4%), Ilha da Madeira (5,8%), Faro (5,8%), Santarém (5,5%) e Setúbal (4,8%)."

Assim sendo, o ranking dos distritos mais caros para arrendar casa é oseguinte: Lisboa (12,7 euros/m2), Faro (9,8 euros/m2), Porto (9,8 euros/m2), Setúbal (8,8 euros/m2), Ilha da Madeira (8,3 euros/m2), Beja (8,2 euros/m2), Évora (8 euros/m2) e Coimbra (6,9 euros/m2). Arrendar casa em Aveiro custa 6,9 euros/m2, em Braga 6,3 euros/m2 e Leiria 6,2 euros/m2.

Os preços mais baixos encontram-se nos distritos de Vila Real (4,7 euros/m2), Viseu (4,8 euros/m2), Santarém (5 euros/m2) e Castelo Branco (5,9 euros/m2).

"O preço de arrendamento desceu em quatro capitais de distrito, com Ponta Delgada (-10%) a liderar a lista. Seguem-se Évora (-7,9%), Lisboa (-3,5%) e Aveiro (-2,4%). Por outro lado, os preços aumentaram em Faro (18,5%), Viana do Castelo (15,6%), Leiria (10,4%), Funchal (7,3%) e Setúbal (4,6%). Seguem-se o Porto (2,7%), Coimbra (2,6%) e Braga (2,5%)", destaca o índice de preços imobiliários, feito com base na análise dos preços de oferta (com base nos metros quadrados construídos) publicados pelos anunciantes do portal idealista.

"Lisboa continua a ser a cidade onde é mais caro arrendar casa: 13,3 euros/m2. Porto (10,6 euros/m2) e Faro (9,6 euros/m2) ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente. Já as cidades mais económicas são Viseu (5 euros/m2), Viana do Castelo (5,9 euros/m2) e Leiria (5,9 euros/m2)."