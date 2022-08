Prejuízo da Siemens Energy quase quintuplica até março para 671 milhões de euros

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Agosto, 2022 • 13:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Siemens Energy revelou esta segunda-feira que teve um prejuízo de 671 milhões de euros nos três primeiros trimestres do ano fiscal de 2022, iniciado em outubro do ano passado, mais 372,5% do que há um ano.

Em comunicado, a Siemens Energy justificou que o prejuízo atribuível aos acionistas, no montante de 671 milhões de euros, foi superior em quase cinco vezes ao valor contabilizado no mesmo período anterior, devido aos "números vermelhos" de Gamesa e por causa da reestruturação na Rússia.

O volume de negócios, por sua vez, recuou 2,3% no período em análise, para 19.817 milhões de euros.

Além disso, a Siemens Energy realça que o prejuízo operacional foi de 881 milhões de euros, contra um lucro de 51 milhões de euros em termos homólogos.