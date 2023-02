Prejuizo da Siemens Gamesa mais que duplica no 1.º trimestre do ano fiscal para 884 milhões de euros

Dinheiro Vivo/Lusa 02 Fevereiro, 2023 • 11:28 Partilhar este artigo Facebook

A Siemens Gamesa revelou esta quinta-feira que teve um prejuízo 884 milhões de euros no primeiro trimestre do ano fiscal (outubro a dezembro), mais do dobro do prejuízo de 403 milhões contabilizados no mesmo período de 2021.

O agravamento dos prejuízos é justificado pelas falhas detetadas na monitorização dos aerogeradores instalados, explica o grupo empresarial em comunicado.

A fabricante de aerogeradores comunicou hoje à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV) que também sofreu, nomeadamente, o impacto negativo, entre outros, do "elevado nível de custos".

A Siemens Gamesa indicou que espera ser admitida à cotação na bolsa espanhola na sexta-feira.

Além disso, indicou que as vendas aumentaram 10%, para 2.008 milhões de euros, na comparação com igual período do ano fiscal anterior.

A empresa esclareceu ainda que os pedidos de encomendas recuaram 35% em termos homólogos, para 1.609 milhões de euros.