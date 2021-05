Prejuízos da dono do Minipreço descem 55% para 63,8 milhões

Minipreço © D.R.

O grupo espanhol de distribuição alimentar DIA, dono do Minipreço em Portugal, teve prejuízos de 63,8 milhões de euros no primeiro trimestre, uma redução de 55% dos "números vermelhos" que apresentou no mesmo período do ano passado.

No relatório trimestral de resultados publicado hoje na Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários espanhola (CNMV), a empresa sublinha que "a melhoria do EBITDA [lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações] ajustado e a gestão eficaz do risco cambial" são os fatores que permitiram moderar as perdas.

O grupo confirmou o número avançado em meados de abril sobre as suas vendas líquidas, quando revelou que o seu volume de negócios caiu 7,3% entre janeiro e março, para 1.571,6 milhões de euros, devido ao encerramento de 69 supermercados e à desvalorização do real brasileiro (-26%) e do peso argentino (-36%).

As vendas brutas das várias marcas da empresa - o resultado da soma do volume de negócios nos supermercados próprios e dos franchisados, sem contar com o IVA e outros impostos indiretos - caíram durante o primeiro trimestre em 8,8%, para 1.888,3 milhões.

O EBITDA da empresa ascendia a 56,2 milhões de euros no último dia de março, menos 7,4% do que um ano antes.

O DIA (Distribuidora Internacional de Alimentação) fechou 31 lojas em Espanha desde dezembro passado, ficando com 3.887 supermercados, incluindo os franchisados; em Portugal fechou 13, tendo agora 552; no Brasil 25, ficando com 754; e na Argentina manteve as suas 907 lojas.

Em termos de volume de negócios, no mercado espanhol o grupo realizou a maior parte das suas vendas brutas (sem franchisados) com 1.240,9 milhões de euros (-2,3%), em comparação com 201,7 milhões em Portugal (-3,8%), 202,8 milhões no Brasil (-28%) e 242,9 milhões na Argentina (-20%).

O grupo já concluiu "um processo de racionalização da rede de franchising" que começou há dois anos e está a converter as suas próprias lojas em franchising em Espanha e Portugal, após o lançamento de um novo modelo de negócio.

O investimento aumentou 18%, para 18,9 milhões de euros, e a sua dívida líquida em 3,5%, para 1.932 milhões.

A empresa deverá realizar um aumento de capital de até 1.028 milhões de euros, o que lhe permitirá recuperar o saldo contabilístico.

O grupo DIA encontrava-se num processo de dissolução por falência técnica desde finais de 2018 quando um dos seus acionistas, o milionário russo Mikhail Fridman, tomou o controlo maioritário da empresa no início de 2019 e iniciou um processo de recuperação.

A empresa fechou 2020 com um prejuízo de 364 milhões de euros, quase metade do alcançado no ano anterior (790,5).