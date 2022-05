Alberto Teixeira, dono do grupo Ibersol © JOAO VIEIRA/O JOGO

Os prejuízos da Ibersol reduziram-se para 1,7 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, de 15,7 milhões de euros negativos registados no período homólogo, indicou a empresa, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Após um início do primeiro trimestre marcado pela variante ómicron que provocou um abrandamento no ritmo da recuperação dos efeitos provocados pela pandemia covid-19, o trimestre ficou ainda marcado pelo espoletar do conflito militar na Ucrânia e do agravamento das tensões geopolíticas mundiais", indicou o grupo.

Este contexto, acrescenta, "conduziu à aceleração da escalada da inflação nos produtos alimentares, na energia e nos transportes, com consequente impacto na quebra de confiança dos consumidores, evidente no final do mês de fevereiro".

Apesar disso, "o desempenho comparável com igual período de 2021, marcado pelo período de confinamento e restrições à mobilidade, traduziu-se num crescimento de 91,3%", sendo que "o volume de negócios consolidado nos primeiros três meses de 2022 ascendeu a 106,5 milhões de euros, que compara com 55,7 milhões de euros no período homólogo", indicou.

A Ibersol registou um EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) consolidado de 14,6 milhões de euros, o que representa um "crescimento de 102,6% face ao período homólogo de 2021", destacou.

De acordo com a Ibersol, neste período, "em Portugal, depois de um início de ano com uma parte considerável da população confinada, pelo efeito do aumento do número de infetados com a nova variante Ómicron, o volume de negócios superou o verificado no período pré-pandemia, com exceção do mês de março".

Por outro lado, "em Espanha, verificou-se uma redução das perdas para níveis inferiores a 20% face a igual período de 2019, diretamente relacionada com a evolução positiva dos tráfegos nos aeroportos, especialmente nas localizações mais dependentes do turismo".

Já "as vendas dos restaurantes localizados em Angola traduzem as variações em moeda local - que não contemplam os ganhos decorrentes da valorização do Kwanza -, continuando a ser os menos penalizados pelo efeito da pandemia".

A Ibersol revelou ainda que, "durante o trimestre, verificou-se o encerramento definitivo de sete unidades, cinco das quais franquiadas, concretizando-se a abertura de três novos restaurantes da KFC em Portugal e conversão em próprio de um restaurante franquiado da Pans em Espanha".

De acordo com a empresa "o encerramento dos dois restaurantes próprios em Espanha resultou da opção de não renovação dos contratos de arrendamento de dois restaurantes da Pizza Móvil", sendo que "no final do trimestre o número total de unidades era de 618 (546 próprias e 72 franquiadas)".

No final do primeiro trimestre, a dívida líquida da Ibersol "ascendia a 225,7 milhões de euros, cerca de 14,7 milhões de euros superior ao valor em dívida no final de 2021 (211,0 milhões de euros)", referiu.