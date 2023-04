Prejuízos da Philips agravam-se para 665 milhões de euros no primeiro trimestre

Edifício da Philips © Rosemoon, CC BY-SA 3.0

A holandesa Philips anunciou esta segunda-feira que aumentou os prejuízos no primeiro trimestre deste ano para 665 milhões de euros, contra um resultado negativo de 151 milhões contabilizados no mesmo período do ano anterior.

O agravamento dos prejuízos até março deste ano deveram-se às provisões feitas para fazer face a litígio, depois de ter retirado do mercado alguns de seus equipamentos de apoio à respiração.

A empresa tecnológica aprovisionou 575 milhões de euros antecipando "a ação judicial coletiva por prejuízos económicos" que está a decorrer nos tribunais norte-americanos, considerando tratar-se de "um passo importante para enfrentar este litígio" que resultou da retirada dos dispositivos médicos de suporte à respiração.

Em junho do ano passado, a empresa informou que retirou do mercado alguns aparelhos de respiração usados na terapia do sono e ventiladores mecânicos por temer que a espuma utilizada no seu fabrico pudesse ser tóxica e hoje indicou que 95% dos aparelhos já foram fabricados e que a maioria foi enviada aos pacientes.

Apesar dos prejuízos contabilizados no primeiro trimestre do ano fiscal, o lucro operacional bruto (Ebitda) melhorou, bem como as vendas da empresa.

De facto, o Ebidta ajustado aumentou 18%, para 575 milhões de euros, devido sobretudo ao incremento de 6% nas vendas, para 4.167 milhões de euros, parcialmente compensado pela subida da inflação.

O volume de negócios da empresa especializada em tecnologia médica foi impulsionado sobretudo pelo negócio na área do diagnóstico e tratamento, cujas vendas aumentaram 15%, seguidas do segmento connected care, que registou uma subida de 3% suportada pelos dispositivos de monitorização colocados nos hospitais.