Prejuízos da TAP atingem recorde histórico mas empresa já contrata

Christine Ourmieres-Widener, CEO da TAP © Patrícia de Melo MOREIRA/AFP

É uma queda histórica nas contas da TAP. A transportadora aérea nacional registou, no ano passado, o pior resultado de sempre. As contas da companhia, apresentadas ontem, deram nota de um prejuízo de 1599,1 milhões de euros, ou seja, um tombo superior em 368,9 milhões face 2020 e bastante aquém dos 106 milhões de euros negativos registados no pré-pandemia, em 2019.

As perspetivas para este ano são de um "otimismo cauteloso", explicou a Christine Ourmières-Widener, durante a conferência de imprensa de apresentação de contas, que decorreu em Lisboa, na sede da companhia. A CEO da TAP estima que a procura no verão atinja 90% dos níveis de 2019, mas sublinha que não é possível prever a evolução dos principais constrangimentos à operação, nomeadamente a guerra na Ucrânia e a evolução da pandemia.

A empurrar os cofres da empresa para baixo no ano passado estiveram, essencialmente, três fatores. As consequências da pandemia que afetaram de forma transversal todo o setor da aviação mundial, o encerramento da operação de Manutenção e Engenharia que a empresa detinha no Brasil - imposta pelo plano de reestruturação aprovado pela Comissão Europeia - e, por fim, os impactos da depreciação do euro face ao dólar e do real face ao euro.

Depois de um primeiro semestre negro marcado pelas restrições às viagens internacionais que levou à "imobilização quase total dos aviões da companhia aérea durante vários meses", a segunda metade do ano trouxe alguns indicadores positivos, face a 2020. Desde logo, o aumento do número de passageiros (+25,1), o crescimento da procura (+25,+%) e a subida das receitas de passageiros (+25,8%).

As receitas operacionais totais atingiram 1388,5 milhões de euros, um aumento de 328,4 milhões de euros em comparação com as receitas operacionais de 2020. As receitas de passageiros aumentaram 218,8 milhões de euros e as receitas de carga e correio dispararam 88% "compensando totalmente o declínio das receitas de manutenção", explica a TAP.



Procura no verão exige mais 250 tripulantes

As perspetivas otimistas para os próximos meses vão exigir que a TAP contrate mais 250 tripulantes de cabine. O processo de recrutamento está já em curso e até maio os quadros estarão completos para dar resposta à operação de verão.

Christine Ourmières-Widener admitiu que este tem sido um processo "desafiante, porque os outros players do mercado estão a fazer o mesmo", e sublinhou que as condições oferecidas aos novos tripulantes têm de ser "justas" face à atual situação da companhia, que se encontra num processo de reestruturação.

A presidente executiva assegurou ainda que estas contratações estão em linha com o esquema de custos definido no plano de Bruxelas e que a sua concretização é necessária para manter a oferta e responder ao aumento da procura.

Sobre a possibilidade de estender o recrutamento aos pilotos, a responsável garantiu que "não há números que indiquem que sejam necessários mais pilotos".

A transportadora perdeu 1480 colaboradores durante o ano passado e procedeu a cortes salariais que tiveram início em março de 2021, dois dos remédios impostos por Bruxelas.

A prioridade em cima da mesa, diz a CEO, é a negociação de novos acordos de empresa com os trabalhadores, para substituir os vigentes desde 2021. As conversações com as diversas estruturas sindicais arrancaram em março e o processo deverá estar concluído até ao final deste ano. "Não queremos esperar pelo fim da reestruturação para encontrar as melhores condições para os trabalhadores", assegurou.



TAP apresenta plano para integrar Portugália

Nos próximos meses, a TAP vai apresentar um plano para integrar a Portugália Airlines (PGA) e a UCS - Cuidados Integrados de Saúde na TAP, S.A., garantiu o CFO da companhia. Gonçalo Pires anunciou, durante a conferência de imprensa que decorreu na sede da companhia, que esta integração será proposta aos acionistas na próxima assembleia-geral e que deverá arrancar nos próximos meses.

Recorde-se que a TAP está a ser alvo de um plano de reestruturação aprovado, em dezembro de 2021, pela Comissão Europeia, e que irá durar até 2025. No total, a transportadora vai receber 3,2 mil milhões de euros em ajudas. Este ano, a TAP deverá receber a última injeção de 990 milhões de euros por parte do Estado. Outro dos remédios impostos por Bruxelas, além da redução da fota, da redução de trabalhadores e dos cortes salariais é a cedência de 18 slots diários no aeroporto de Lisboa. As propostas já foram apresentadas e os resultados serão conhecidos em junho.