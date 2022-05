Prémio Cidades e Territórios do Futuro foi atribuído a nove projetos pioneiros

Revelação dos vencedores foi feita esta quarta-feira © Pixabay

Já são conhecidos os nove vencedores do Prémio Cidades e Territórios do Futuro. O anúncio foi feito esta quarta-feira, no 31º Digital Business Congress, da APDC (Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações). Foram, ainda atribuídas quatro menções honrosas.

Os vencedores, concorreram em várias categorias e tinham como objetivo ver os seus projetos reconhecidos como pioneiros e que as suas ideias estratégias permitam transformar cidades em espaços mais habitáveis, sustentáveis e economicamente viáveis.

Os projetos candidatos a cada categoria foram analisados e votados por júris constituídos por "representantes de empresas e organizações, com conhecimento específico nas categorias a concurso".

Assim, os vencedores do Prémio Cidades e Territórios do Futuro são:

Saúde e Bem-estar

- HORTEE BY FHLUD - um mercado online que permite que agricultores e consumidores façam negócios entre si. Promotor: Ivanoel Rodrigues, Karyna Yurchenko e António Luzio.

- Menção honrosa - BALCÃO SNS 24, um espaço físico, de inclusão digital, que pretende garantir o acesso aos canais digitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) a todos os cidadãos. Segundo a APDC, esta iniciativa melhorou o acesso aos serviços de saúde digitais ao evitar que os utentes se desloquem às unidades de saúde e que possam também pedir receitas de medicamentos, guias de tratamento, consultar exames, marcar consultas ou mesmo realizar uma teleconsulta. Promotor: Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E.

Igualdade e Inclusão

- CENTRO DE CIDADANIA DIGITAL - os Centros de Cidadania Digital (CCD) são espaços colaborativos, de disponibilização de ferramentas digitais, onde os cidadãos de diversas faixas etárias e origens, afastados das tradicionais respostas sociais e de educação, são convidados a identificar estratégias e soluções inovadoras para problemas do seu dia a dia, da sua comunidade e/ou do mundo. Tem a missão da inclusão social e digital. Promotor: AICD - Associação para Inserção por Centros Digitais de Informação (CDI Portugal).

- Menção honrosa - PROJETO LINHÓ CIRCULAR - trabalho de investigação dos reclusos do Estabelecimento Prisional do Linhó, em parceria com a Câmara de Cascais. Promove o desenvolvimento sustentável, através da economia circular, assente num projeto agrícola de 49,79 hectares, ao qual está interligado um sistema local de tratamento de resíduos orgânicos com produção de fertilizantes e microgeração de energia. Promotor: Câmara Municipal de Cascais e Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

Qualificações

- PLATAFORMA RECODE - disponibiliza cursos, de forma gratuita e acessível, que asseguram a capacitação em competências comportamentais, digitais e tecnológicas altamente valorizadas pelo mercado de trabalho, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida, utilizando a tecnologia. Promotor: AICD - Associação para Inserção por Centros Digitais de Informação (CDI Portugal).

Mobilidade e Logística

- LETZGO TRAVEL - aplicação one-stop-shop para turistas que assim conseguem encontrar, tours self-drive com áudio guia, bilhetes skip-the-line para as principais atrações e ainda a possibilidade de adquirirem pacotes de dados de internet com a tecnologia e-sim. Promotor: Djalmo Gomes.

Menção honrosa: APLICAÇÃO (APP) CycleAI - esta app promete resolver a questão de como se podem tornar as deslocações mais ecológicas e seguras. A perceção do risco impede as pessoas de andarem de bicicleta e, por isso, os promotores deste projeto conceberam uma rede neural para estimar automaticamente a pontuação de segurança de qualquer imagem, na perspetiva dos utilizadores de bicicletas. Promotor: Miguel Peliteiro e Luís Rita.

Colaboração Intergeracional

- PLATAFORMA DIGITAL dNovo - da Associação dNovo que tem como missão oferecer uma resposta integrada para o problema do desemprego sénior qualificado, posicionando-se como um agente de transformação do mercado de trabalho e contribuindo para o equilíbrio intergeracional e sustentabilidade da economia. Promotor: Associação dNovo.

Relacionamento com o Cidadão e Participação

- O NOSSO CHÃO - uma ferramenta digital que promove a participação cidadã de crianças e jovens. No formato de um jogo, implementado em escolas e outras instituições, possibilita aos jovens experimentarem e vivenciarem processos participativos de auscultação, diagnóstico e melhorias do espaço físico e social dos territórios em que estudam e habitam. Promotor: Rés do Chão e SPOT Games.

Desenvolvimento Económico

- ACELERADOR PARA A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA DO PORTO (ATEP) -um projeto que resultou de uma colaboração entre a E-REDES, Câmara Municipal do Porto e Agência de Energia do Porto, com vista a acelerar de forma efetiva e eficaz a transição energética e digital nas cidades. Promotor: E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A.

Economia Circular e Descarbonização

- 100 ALDEIAS - projeto de inovação e empreendedorismo social, com foco nos territórios de baixa densidade de Portugal. Tem o propósito de combater a pobreza energética em comunidades rurais, através do acesso a eletricidade limpa, de origem solar, produzida localmente e mais barata, sem necessidade de investimento dos participantes. Promotor: Cleanwatts.

Menção honrosa: WATER WISE SYSTEM - Solução de software para a monitorização inteligente de redes de distribuição de água. O projeto-piloto desenvolvido explora os dados de mais de 200 sensores de caudal de água. Promotor: Águas de Gaia & Wakaru Consulting.

Prémio Supra-Categoria

- BALCÃO ÚNICO DO PRÉDIO (BUPi) -plataforma para os proprietários de prédios rústicos e mistos, que permite mapear, entender e valorizar o território português, de forma simples e gratuita. Possibilita a identificação dos titulares, dos limites e da localização dos terrenos, junto de um balcão físico do BUPi ou através de um processo de esboço no site do BUPi. Promotor: Estrutura de Missão para a Expansão do Sistema de Informação Cadastral Simplificado (eBUPi).

Segundo a APDC refere em comunicado, "todos os projetos, ideias e estratégias candidatos ao Prémio "Cidades e Territórios do Futuro" têm o apoio de inovações tecnológicas que promovem a otimização dos recursos e um planeamento, entrega e controlo dos serviços urbanos mais inovador e eficaz, por forma a potenciar a sustentabilidade da economia, da sociedade e do ambiente".