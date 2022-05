Prémio Intermarché Produção Nacional está de regresso

Produtores portugueses podem candidatar-se © DR

Já estão a decorrer as candidaturas para a oitava edição do Prémio Intermarché de Produção Nacional. Até 6 de julho os interessados podem inscrever os seus produtos nas categorias de Produção Primária, Produtos Transformados e Ideias com Potencial.

Como diz o Intermarché em comunicado, os vencedores serão conhecidos em outubro e nessa altura a empresa assegura a possibilidade de comercialização e de visibilidade dos seus produtos.

As regras para a inscrição são simples: podem concorrer todos os produtores nacionais cujos projetos sejam implementados em Portugal e que se enquadrem numa ou mais categorias de seleção contempladas. A candidatura deve ser feita no site www.premiointermarche.pt

As candidaturas serão posteriormente avaliadas por um júri, que vai decidir dois vencedores por cada categoria.

Como explica o Intermaché, o Prémio Intermarché Produção Nacional - que conta com o apoio do Ministério da Agricultura e Alimentação e do Ministério do Ambiente e da Ação Climática - está integrado no Programa Origens, exclusivo da marca e que assenta no apoio e incentivo à produção nacional, no esforço de impulsionar o desenvolvimento dos produtores nacionais.

"No final de 2021, o Programa contava com mais de 50 mil toneladas de produtos produzidos em 18 mil hectares e mais de 400 referências desenvolvidas, um projeto que reflete o apoio a mais 700 produtores através de Associações e Cooperativas de todo o país", revela a insígnia, de forma a demonstrar a importância do programa.