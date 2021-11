Prémio Manuel António da Mota atribuído à APAC Portugal

'Reshape Ceramics' é um projeto da APAC Portugal - Associação de Proteção e Apoio ao Condenado © Direitos Reservados

O Prémio Manuel António da Mota foi entregue à APAC Portugal - Associação de Proteção e Apoio ao Condenado, anunciou a Fundação Manuel António da Mota em comunicado.

Sediada em Lisboa, a APAC Portugal tem por missão garantir a reinserção de todos os que estiveram na prisão. Criada em 2015, tem desenvolvido a sua atividade nas áreas da formação pessoal e desenvolvimento de competências sociais em meio prisional, gabinete de integração social e laboral, programa de mentores para acompanhamento de ex-reclusos, procurando ainda trabalhar junto dos decisores políticos em benefício de políticas públicas que promovam uma reinserção social mais efetiva.

Com o prémio, no valor de 50 mil euros, a Fundação Manuel António da Mota distinguiu o projeto 'Reshape Ceramics', um negócio social, criado no final de 2020, em plena crise pandémica, e que visa produzir e vender artigos de cerâmica feitos à mão. "Os artigos são produzidos num atelier próprio e na oficina de cerâmica do Estabelecimento Prisional de Caxias, revertendo o produto da sua venda a favor da APAC. Para além do impacto económico nas receitas da associação, o projeto emprega e promove a reinserção social e laboral de reclusos e ex-reclusos, gerando ainda impactos ambientais positivos inspirados nos princípios da economia circular ao nível da utilização das matérias-primas destinadas à produção das peças", pode ler-se no comunicado.

Além da APAC Portugal, a 12ª edição do Prémio Manuel António da Mota distinguiu ainda nove instituições nacionais. Em 2º e 3º lugares ficaram, respetivamente, a Associação Portuguesa de Surf For Good e a AGA - Associação Geoparque de Arouca. E foram entregues menções honrosas à Associação Bagos D"Ouro, Associação Portuguesa Contra a Leucemia, Conselho Português para os Refugiados, Centro Paroquial de Seia, Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Tavira, O Fio de Ariana - Educação e Terapia, C.R.L. e Ponto de Apoio à Vida.

A entrega dos prémio decorreu este domingo, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, numa cerimónia que contou com a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, além de várias individualidades, como Manuela Eanes e Sobrinho Simões, bem como os presidentes da Fundação Manuel António da Mota e do conselho de administração da Mota-Engil, Maria Manuel Mota e António Mota, respetivamente.

"O Prémio Manuel António da Mota teve início em 2010 e esta foi já a sua 12ª edição. A exemplo do ano anterior, tratou-se de uma edição marcada pela crise sanitária que atingiu o país a partir de março de 2020. Ameaçando a saúde e a vida, seguramente o nosso bem mais precioso, a Covid-19 provocou consequências de vulto em múltiplos aspetos da nossa existência pessoal, social e económica. No mundo do trabalho, nas escolas, nas atividades culturais, desportivas e de lazer, tudo mudou, obrigando a um esforço de adaptação à nova realidade. As medidas de confinamento e distanciamento social alteraram a vida de muitas pessoas e famílias, privando-as do convívio com os que lhes são mais queridos, desafiando a sua capacidade de resistência, perturbando o seu bem-estar emocional e psicológico", diz, citado no comunicado, o presidente da Comissão Executiva da Fundação.

Rui Pedroto acrescenta: "No rescaldo da crise pandémica é essencial relançar o crescimento económico, defender o estado social, e restaurar a esperança no futuro. Estado, empresas, economia social, cidadãos e sociedade civil organizada, todos são chamados a dar resposta a este grande desafio coletivo que marcará a vida de Portugal nos próximos anos. Na sua 12ª edição, o Prémio Manuel António da Mota, sob o lema "Portugal Resiste", distinguiu as instituições que se destacaram no combate às consequências da crise pandémica nas áreas da luta contra a pobreza e exclusão social, saúde, educação, emprego, apoio à família, inovação e empreendedorismo social, inclusão e transição digital e tecnológica e transição climática".