Prémios de 16 mil euros para jovens com ideias empreendedoras

Com dois prémios de seis mil euros para o concurso “Elevator Pitch – IdeiasQueMarcam” e um prémio novo de quatro mil euros para a competição “Democracia Digital”, a Representação da Comissão Europeia em Portugal quer apoiar o arranque de projetos inovadores submetidos, a partir de hoje e até 25 de março, por jovens empreendedores.

Dentro do primeiro concurso cabem projetos de base tecnológica e digital das áreas da indústria 4.0 e ecommerce, cibersegurança e economia de dados europeia, cidades inteligentes e tecnologias de rede, saúde e bem-estar, agricultura inteligente e economia circular, media e cultura digital, sociedade digital e sustentabilidade e a inteligência artificial. No caso do segundo, os projetos deverão ter também uma base tecnológica e digital e promover a capacitação cívica e a participação ativa dos cidadãos na vida democrática.

Haverá sessões de esclarecimento (seedcamps) sobre a preparação das candidaturas e também com uma componente de formação e mentoria sobre a elaboração de modelos de negócio, nos dias 6 de março (Scale Up Porto), 7 de março (Startup Braga), 9 de março (Incubadora Íris, Amarante), 14 de março (Universidade de Aveiro), 15 de março (Instituto Pedro Nunes, Coimbra) e 16 de março (Parque de Ciência e Tecnologia, Évora).

As 12 ideias finalistas selecionadas participarão num Bootcamp orientado para a Gestão, o coaching e o pitch review, que ajudará a aprimorar as apresentações finais de cada concorrente.