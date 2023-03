Prémios Microsoft Power Women in Tech distinguem mulheres inspiradoras

Microsoft lança prémios Microsoft Power Women in Tech e distingue mulheres inspiradoras (Imagem de arquivo) © AFP

É precisamente neste Dia Internacional da Mulher, que se assinala esta quarta-feira, que a Microsoft anunciou a primeira edição do do Microsoft Power Women in Tech Awards, "que irá premiar e dar visibilidade a mulheres que ocupam cargos de liderança no ecossistema de parceiros" da multinacional, segundo um comunicado.

A iniciativa que decorre em Portugal, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Irlanda, Itália, Noruega, Espanha e Suécia pretende "empoderar e premiar mulheres do setor da tecnologia que se destacam pelo seu percurso profissional e que contribuem ativamente para inspirar mulheres e jovens a seguirem percursos promissores em tecnologia".

Cada país terá uma vencedora, anunciada a 23 de junho -- Dia Internacional das Mulheres na Engenharia --, que irá participar no programa Women Leaders Executive desenvolvido pelo INSEAD (Instituto Europeu de Administração de Empresas, em França) e que passará a integrar a nova comunidade Microsoft Power Women in Tech, "que proporcionará valiosos momentos de networking e coaching", explica a empresa.

"A falta de diversidade representa uma ameaça real à capacidade da nossa região de inovar a bom ritmo. Particularmente, quando está demonstrado que equipas mais diversificadas proporcionam maior inovação e melhores resultados", considera a diretora de Desenvolvimento de Negócio de Parceiros da Microsoft para a Europa, Joana Pires. "É fundamental continuarmos a apoiar e elevar as mulheres na tecnologia, inspirando também a próxima geração de líderes em inovação."

Para participar na iniciativa, as mulheres em concurso têm de integrar o ecossistema de parceiros da Microsoft e estar em cargos de liderança. Estas poderão autonomear-se ou poderão ser nomeadas por colaboradores da gigante tecnológica, desde com o seu consentimento, até 8 de maio.