Presidenciais. 3,1 milhões viram a reeleição de Marcelo. Mais 800 mil que nas últimas eleições

epa08963363 Presidential candidate, Marcelo Rebelo de Sousa, delivers his victory speech after being re-elected as Portugal's President, in Lisbon, Portugal, 24 January 2021. Marcelo Rebelo de Sousa won Portugal's presidential election with a majority of the vote in the first round, according to the election commission. EPA/MARIO CRUZ © EPA

Mais de 3,1 milhões de telespectadores acompanham nas televisões as emissões dedicadas às presidenciais que reelegeram Marcelo Rebelo de Sousa: mais 822 mil telespectadores do que há cinco anos. A SIC foi a estação que liderou, tendo sido o Presidenciais 2021 o mais visto dos formatos criados pelas estações para acompanhar o ato eleitoral.

No dia das eleições, no total de dia, foram mais de 3,1 milhões os portugueses que estiveram colados à televisão, "batendo as audiências de há 5 anos em +35% (mais 822 mil telespectadores), data da primeira eleição do atual Presidente da República", realça da Universal McCann, agência de meios do grupo IPG Mediabrands, na sua análise de audiências televisivas das Eleições Presidenciais.

A SIC liderou o dia com um share de 17.5%, melhorando em mais 4.6 p.p. a sua quota versus as Presidenciais de 2016, embora tenha registado uma descida de 1% face ao domingo anterior. Estação colocou sete programas entre os 20 mais vistos no domingo, tendo sido, entre os formatos criados para acompanhar o ato eleitoral, o mais visto.

Se há cinco anos a TVI foi o canal vencedor da noite com 21.8%, nas Presidenciais 2021 a quota de share da estação de Queluz cifrou-se nos 15.9%, tendo ainda recuado 5% face ao domingo anterior.

A RTP1 viu igualmente o seu share baixar das Presidencias 2016 de 14.9% para os 9.8%, embora tenha visto subir as suas audiências 4% face ao domingo anterior.

CMTV lidera no cabo

As emissões dos canais generalistas estiveram em simultâneo com os seus canais de informação na plataforma de televisão paga. Nesta tipologia de canais viu subir de forma expressiva as suas audiências face às últimas eleições, bem como em relação ao domingo anterior.

A liderança foi para a CMTV que averbou um share de 4.8%, tendo subido 371% face às últimas eleições presidenciais e 51% em relação ao passado domingo.

Seguiu-se a SIC Notícias com 2.7%, a TVI24 com 2.2% e a RTP3 Pay TV 1%. "De referir que em TDT a RTP3 conquistou um share de 1.1%", refere a UM/IPG Medibrands. Na comparação com as últimas presidenciais destaque para a subida de 73% da TVI24.

Os mais vistos

"As Presidenciais 2021 estiveram na ordem do dia e preencheram o top de programas mais vistos. Ainda assim, Primeiro Jornal da SIC acabou por ser o programa mais procurado pelos telespectadores, já que conseguiu manter, em média, mais de 1.2 milhões de portugueses sintonizados no canal", refere a UM/IPG Mediabrands.

"Entre os programas relacionados com as eleições, Presidenciais 2021, da SIC, foi o mais visto. O programa contou com uma audiência média de 1.2 milhões de telespectadores, a que correspondeu um share de 20.2%. Da TVI, o mais visto registou uma audiência média de 1.1 milhões de portugueses e da RTP, o programa mais visto do dia verificou uma média de 853 mil telespectadores", diz ainda a agência de meios.