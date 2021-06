Presidente da Caixa diz que não haverá mais aumentos de comissões este ano

Paulo Macedo presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos. © Orlando Almeida / Global Imagens

Dinheiro Vivo 27 Junho, 2021 • 10:07

O presidente da Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo, diz que o corte de custos no banco público, que considera estar a decorrer de "maneira exemplar", vai continuar. O aumento da rentabilidade terá de acontecer dessa forma, porque os clientes não estão dispostos a pagar mais comissões. "Quando as pessoas reagem às comissões, o que é que estão a dizer? Estão a dizer que não estão disponíveis para pagar as estruturas de custos dos bancos", diz Paulo Macedo, em entrevista ao Negócios e à Antena 1.

O gestor garante que não haverá mais nenhum aumento de comissões na Caixa Geral de Depósitos. Aliás, a Caixa continuará, como até agora, a ser o banco com as comissões mais baixas".

As comissões, lembra Paulo Macedo, pagam os custos de operação dos bancos - incluindo salários dos trabalhadores - e remuneram os acionistas. E com a perda de rentabilidade, quem é que quer investir na banca, questiona Paulo Macedo, que considera que isso é um problema para o setor.