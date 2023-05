Presidente da Comissão de Vencimentos da TAP demite-se após recusar subir salário do novo CEO

Presidente da Comissão de Vencimentos da TAP, Tiago Aires Mateus © MIGUEL A. LOPES/LUSA

O presidente da Comissão de Vencimentos da TAP apresentou esta quinta-feira, 18, a demissão do cargo que exerce, avança a Sábado. Segundo a revista, os motivos para Tiago Aires Mateus ter batido com a porta estão relacionados com discordâncias sobre o salário do novo CEO da companhia aérea, Luís Rodrigues, que está fixado em 420 mil euros brutos anuais, sem prémios.

A publicação adianta que o ministério das Infraestruturas terá alegadamente pressionado o presidente da Comissão de Vencimentos para alterar o parecer que fixa a remuneração do sucessor de Christine Ourmières-Widener, depois de Luís Rodrigues ter mostrado descontentamento com o vencimento auferido, inferior à da gestora francesa.

O salário de Ourmières-Widener, que entrou na TAP em junho de 2021, estava definido em 530 mil euros anuais, montante ao qual acrescia um subsídio de alojamento no valor de 30 mil euros, além de outros benefícios como seguros e telemóvel, mais um bónus de performance, que poderia chegar aos três milhões de euros.

A revista adianta que o salário do novo gestor da empresa pública foi calculado tendo como referência o montante recebido por Fernando Pinto na altura em que o Estado era o único acionista da companhia aérea.

Luís Rodrigues, que exerce cumulativamente as funções de CEO e chairman, assumiu a liderança da TAP a 14 de abril, após deixar a presidência executiva da açoriana Sata, e está já a preparar mudanças na comissão executiva da companhia.

Tiago Aires Mateus esteve em abril na Comissão Parlamentar de Inquérito à tutela política da gestão da TAP (CPI) onde defendeu que "não faz sentido" pagar um bónus a Christine Ourmières-Widener.