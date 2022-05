Presidente da Corticeira Amorim é o novo líder da Cotec Portugal

António Rios de Amorim © André Gouveia / Global Imagens

O presidente da Corticeira Amorim, António Rios de Amorim, é o novo líder da direção da Cotec Portugal para o triénio de 2022 a 2025, anunciou a Associação Empresarial para a Inovação.

António Rios Amorim substitui no cargo Isabel Furtado, CEO da TMG Automotive, que se manterá na direção da associação, bem como Manuela Tavares de Sousa, presidente da Imperial. A direção fica completa com José Rui Marcelino, CEO da Almadesign, e António Redondo, CEO da Navigator.

Em comunicado, a Cotec Portugal explica ainda que, com a eleição dos novos órgãos sociais para o triénio 2022 a 2025, foi reconduzido, na presidência da Mesa da Assembleia Geral, Vasco de Mello, presidente do Conselho de Administração da Brisa Auto-Estradas de Portugal. António Portela, CEO da BIAL, é o novo presidente do Conselho Geral - cargo que até agora era ocupado por António Rios Amorim - e Paulo Pereira da Silva, CEO da Renova, irá liderar o Conselho Consultivo. Por fim, o Conselho Fiscal será presidido por Pedro Caeiro, director Comercial do Millennium BCP.

Com 331 associados, a associação tem como missão "promover o aumento da competitividade" das empresas localizadas em Portugal, através do "desenvolvimento e difusão de uma cultura e de uma prática de inovação, bem como do conhecimento residente no país".

O comunicado dá ainda conta que, no encerrramento da assembleia geral que elegeu os novos órgãos sociais, o Presidente da República, que é presidente honorário da Cotec Portugal sublinhou "o papel central" da associação promoção da inovação e da competitividade e a sua "agregação de esforços para a reconfiguração do diálogo do tecido empresarial privado com os poderes públicos".