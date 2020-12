Presidente da CP defende reabertura da Linha do Douro até à fronteira

Presidente do conselho de administração da CP, Nuno Freitas. © José Carmo/Global Imagens

O presidente da CP defende a reabertura da linha ferroviária do Douro até à fronteira. Nuno Freitas sustentou esta posição em entrevista à publicação especializada Railway Gazette. O gestor também falou sobre o saneamento da dívida de 2,1 mil milhões da transportadora e ainda admitiu que o regresso do comboio-hotel para Espanha apenas seja possível com um subsídio do Estado.

"Fomos longe demais no encerramento de linhas nos últimos 30 anos. Estou ansioso por reabrir partes abandonadas de corredores importantes como o do vale do Douro, no troço entre Pocinho e Barca d'Alva, porque isso teria benefícios transfronteiriços", referiu o líder da CP. "Infelizmente, não podemos reabrir o lado espanhol - embora tivéssemos sido nós a construir isso - mas pelo menos seria importante reabrir o nosso lado até à fronteira", acrescentou Nuno Freitas à mesma publicação especializada.

A reabertura da Linha do Douro até à fronteira implica um investimento total entre 43 milhões e 163 milhões, segundo contas da Infraestruturas e da Comissão Europeia, respetivamente. Bruxelas já manifestou interesse em comparticipar estes trabalhos.

No início deste ano, foi entregue na Assembleia da República uma petição com 13 500 subscritores a exigirem a reativação do troço entre Pocinho e Barca d'Alva, encerrado em 1988. A petição foi promovida pela Liga dos Amigos do Douro Património Mundial e a Fundação Museu do Douro.

Na mesma entrevista, o presidente da CP também lamentou que os encerramentos das últimas décadas tenham retirado "muita redundância à rede ferroviária nacional". Exemplo disso é o troço Beja-Funcheira, desativado em 2012 e que permitiria à linha do Alentejo ser uma alternativa à linha do Sul nas deslocações entre Lisboa e o Algarve.

Nuno Freitas também foi questionado sobre os serviços internacionais da CP, desde meados de março reduzidos a uma viagem por dia do comboio Celta (Porto-Vigo) e ao serviço regional da Linha do Leste (Entroncamento-Badajoz). "Os nossos serviços transfronteiriços são subaproveitados. A principal razão é que simplesmente não temos infraestrutura competitiva para esses serviços de passageiros", lamenta. "No futuro próximo, será difícil aumentar esses serviços porque as alternativas rodoviárias e aéreas são muito melhores", acrescentou.

Quando questionado sobre um eventual regresso do comboio-hotel Lusitânia e do Sud Expresso, o gestor assumiu um cenário de ajuda pública: "Os comboios que operamos dão prejuízo mas estamos a trabalhar com a Renfe para tentar otimizar esses serviços, para que possam ser mais úteis e menos prejudiciais financeiramente. Temo que cheguemos a uma situação impossível e, provavelmente, teremos de escalar isto ao nível governamental e encontrar alguma forma de subsidiar este serviço. Temos de ser cuidadosos para não parar completamente estes serviços mas temos de encontrar uma estratégia porque não podemos continuar a perder dinheiro."

O comboio Sud Expresso é explorado exclusivamente pela CP mas a transportadora portuguesa aluga o material circulante à fabricante de comboios Talgo desde 2010. A manutenção e outros serviços associados ficam por conta da Renfe, a congénere espanhola da empresa pública ferroviária. O serviço não é lucrativo e registou perdas de três milhões de euros nos últimos anos.

Este comboio segue em conjunto com o Lustiânia Comboio Hotel até Medina del Campo, já em Espanha. O Lusitânia é explorado, em conjunto, pela CP e pela Renfe e tem gerado prejuízos anuais de dois milhões de euros. As composições ao serviço do comboio para Espanha estão guardadas em Toledo há vários meses.

Apenas no longo prazo é esperada um reforço mais aprofundado das ligações internacionais: "com a melhoria das infraestruturas e alguns troços, poderemos melhorar muito as ligações entre Portugal e Espanha, sobretudo no corredor Atlântico". Além da nova linha Lisboa-Porto, o programa de investimentos até 2030 contempla uma nova ligação entre Porto e Vigo, que colocará estas cidades a menos de uma hora de distância.

O saneamento da dívida de 2,1 mil milhões de euros da CP foi outro dos temas da entrevista. Sobre esta matéria, Nuno Freitas conta que a situação esteja resolvida no início do próximo ano. "Até ao início de 2021 chegaremos um acordo para cancelar, se não toda, pelo menos 90% da dívida histórica da CP."