Presidente da IP cessa funções a 1 de janeiro. Próximo Governo nomeia nova administração

António Laranjo, presidente da Infraestruturas de Portugal, durante a conferência de imprensa na sede da empresa na sequência do acidente ferroviário em Soure, que envolveu uma composição do Alfa Pendular e uma máquina de manutenção de catenárias da empresa. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A Infraestruturas de Portugal (IP) vai ficar sem presidente do conselho de administração a partir de 1 de janeiro. António Laranjo vai cessar funções a partir desse dia, segundo nota divulgada pelo ministério das Infraestruturas e da Habitação nesta sexta-feira. A nova equipa apenas será nomeada na próxima legislatura.

António Laranjo ocupa a presidência da IP desde 2 de agosto de 2016, após a saída do então líder, António Ramalho, para a comissão executiva do Novo Banco.

O atual conselho de administração da IP vai gerir a empresa pública que gere as estradas e as linhas de caminho-de-ferro até que seja conhecida uma nova equipa, quando for iniciada uma nova legislatura.

A empresa pública conta com mais cinco administradores, dos quais se destacam Carlos Fernandes (mais ligado à ferrovia) e José Serrano Gordo (pelouro da rodovia).

A António Laranjo, o ministério liderado por Pedro Nuno Santos "agradece a dedicação e trabalho de enorme qualidade [...] liderando a empresa num período de grande mudança e investimento, em especial no setor da ferrovia".

A IP é a empresa responsável pela execução do plano de investimentos Ferrovia 2020, no valor de 2,1 mil milhões de euros e cujas obras só deverão ficar concluídas no final de 2023.

Quando o plano foi apresentado, em fevereiro de 2016, estimava-se que todas as empreitadas estivessem concluídas em 2021. Na altura, a IP era liderada por António Ramalho e o ministro com a pasta das infraestruturas era Pedro Marques.