Presidente executiva da TAP acredita ter condições para continuar no cargo porque agiu "de boa-fé"

A presidente da Comissão Executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, à chegada para a sua audição perante a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, na Assembleia da República, 18 de janeiro de 2023. A presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, vai hoje ao parlamento, para dar explicações sobre a indemnização de 500.000 euros à antiga administradora Alexandra Reis, que foi também presidente da NAV e secretária de Estado. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA © LUSA

A polémica indemnização paga a Alexandra Reis, no valor de 500 mil euros, quando deixou a administração da companhia aérea fez tombar já umas quantas peças neste jogo de xadrez - a própria, que deixou as funções como secretária de Estado do Tesouro e o ministro Pedro Nuno Santos. Mas a CEO da TAP mantém-se firme no cargo e não tem dado qualquer sinal de uma possível intenção de saída. Esta quarta-feira, Christine Ourmières-Widener disse no Parlamento acreditar ter condições para continuar a liderar a transportadora e adiantou que irá aguardar as conclusões da auditoria da Inspeção-Geral de Finanças (IGF).

"Sim, acredito ter condições para me manter no meu cargo porque agi de boa-fé. Agimos de boa-fé no recrutamento dos assessores jurídicos [responsáveis pela negociação da indemnização paga a Alexandra Reis], vamos esperar pelos resultados [das auditorias]", respondeu aos deputados durante a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação.

A gestora confirmou que a TAP foi já contactada pela IFG e pela pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e que as equipas da empresa "estão a assegurar" que são dadas "informações transparentes". "Vamos ver quais são as conclusões da investigação e iremos agir em conformidade", reiterou.

A gestora francesa esteve esta manhã a prestar esclarecimentos aos deputados, no âmbito de um requerimento potestativo apresentado pelo Chega, a propósito do pagamento da indemnização a Alexandra Reis. Esta é a segunda audição no âmbito do caso de Alexandra Reis, que resulta de um requerimento potestativo. A primeira, apresentado pelo PSD ao ministro das Finanças, Fernando Medina, decorreu a 06 de janeiro.

No início de janeiro, o PS chumbou os requerimentos do PSD, PCP, Bloco de Esquerda e Chega para ouvir na Assembleia da República além de Fernando Medina, o ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, a ex-secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, o presidente do Conselho de Administração da TAP, Manuel Beja, e a presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener.