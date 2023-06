Presidente executivo da Lactogal renuncia ao cargo

Fábrica da Lactogal, em Vila do Conde. © LUSA

O presidente executivo da Lactogal e vogal do Conselho de Administração, José Passinhas, renunciou aos cargos no grupo, que o classificou como um "marco de referência incontornável".

"A Lactogal informa que o vogal do Conselho de Administração e presidente da Comissão Executiva (CEO) da Lactogal, José Passinhas, renunciou às funções que desempenhava nessa qualidade e também aos cargos de membro dos conselhos de administração de todas as empresas do grupo Lactogal", anunciou, em comunicado, sem especificar os motivos que levaram à saída deste responsável.

Neste período de transição, as funções de presidente executivo e de administrador das empresas do grupo vão ser asseguradas pelo presidente do Conselho de Administração e pelos administradores executivos.

José Passinhas esteve ligado à fundação e constituição da Lactogal em 1996, data a partir da qual desempenhou funções enquanto administrador. O grupo é responsável por marcas como a Mimosa, Agros, Gresso, Vigor, Pleno, Primor e Adágio.

Durante este período, foi "um dos principais responsáveis pela gestão do grupo e pelos extraordinários resultados alcançados no quadro de modernização e rendibilidade da cadeia de valor do setor lácteo", apontou o grupo, classificando José Passinhas como um "marco de referência incontornável" na Lactogal.

O grupo, responsável por marcas como a Mimosa, Agros, Gresso, Vigor, Pleno, Primor e Adágio, tem sete fábricas na Península Ibérica, de acordo com a informação disponível no seu 'site'.