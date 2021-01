Prevenir a covid é uma brincadeira de crianças para esta empresa portuguesa

Sistema de controlo das entradas à entrada de um jardim de infância no Dubai. © Direitos reservados

Há infantários do Dubai a darem luta à covid-19 graças à tecnologia portuguesa. A empresa de Aveiro PLM, através da marca de materiais de proteção Prevention, foi escolhida para gerir os acessos e prevenir o contágio do novo coronavírus nestes espaços, refere o comunicado de imprensa divulgado na quinta-feira.

O primeiro infantário a beneficiar desta solução foi o JINS Downtown, no centro da cidade do Dubai, e transformou um procedimento de segurança numa autêntica brincadeira.

Na entrada deste jardim de infância foi instalado um tapete de higienização que inclui um jogo. As crianças e os pais são convidados a limpar os sapatos enquanto brincam, realizando juntos uma sequência que as leva a dançar o twist e a saltar, antes de entrarem no espaço, refere .

A empresa portuguesa também foi escolhida porque consegue integrar três tipos de soluções: pandémicas, como verificar a temperatura e o uso da máscara; segurança, através da marcação remota de visitas e os acessos limitados a utilizadores registados; e ainda a gestão, de recursos humanos e a produção de relatórios.

Em Portugal, as soluções da PLM já são utilizadas na Porto Business School, no restaurante El Bullo e nos hotéis Meliá. A próxima etapa passa por introduzir em Portugal a solução tecnológica iniciada nos jardins de infância do Dubai.