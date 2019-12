Previsões apontam mais vagas nas TI e na indústria

A ferramenta xPT consegue, baseando-se em dados de diversas fontes, fazer previsões de como estarão vários fatores do mundo do trabalho, inclusive o desemprego. De acordo com os dados cedidos pela Randstad ao Dinheiro Vivo, os próximos três meses poderão vir a representar uma redução ligeira do número de desempregados.

Se em dezembro deste ano os números da consultora de recursos humanos apontavam 284 mil desempregados, a previsão traça um ligeiro aumento logo no arranque de 2020 – acima de 289 mil. No entanto, os meses seguintes poderão representar um decréscimo nos desempregados: em fevereiro, os dados apontam para números da ordem das 283 mil pessoas e, em março, situam-se nas 275 mil. De acordo com os dados partilhados com o Dinheiro Vivo, trata-se de uma repetição da variação dos valores de desemprego ao longo dos meses de 2019.

Os dados da xPT permitem ainda analisar as vagas disponíveis no mercado de emprego, que rondam os 44 mil postos de trabalho.

É ainda possível analisar a informação afinada por categorias de trabalho.

Sem grandes surpresas, nesta divisão é o mundo da indústria que tem maior peso no mercado, com mais de 13,58% das vagas. As tecnologias de informação conquistam o segundo lugar entre os postos de trabalho disponíveis, com 9,22%. Seguem-se os empregos ligados a vendas e à área comercial (8,59%), à restauração (7,76%) e ao retalho e grande distribuição (6,91%). O menor número de vagas disponíveis está na área de consultoria (0,78%) e na banca (0,74%).

A análise da Randstad realça a concentração das vagas de emprego entre os dois principais centros urbanos do país: Lisboa concentra 40,87% dos lugares e o Porto tem 18,25%.