PRG Retail Group compra empresa de brinquedos Toys 'R' Us

Madrid, 13/09/2018 - Nova loja da Toys "R" Us no Centro Comercial Islazul. A inauguração é no próximo sábado, dia 15 de setembro

O ​​​​​​​PRG Retail Group anunciou esta quinta-feira que comprou os ativos da Toys 'R' Us Iberia, através das suas filiais em Espanha e Portugal, não tendo sido divulgado o valor do negócio.

Em comunicado, o PRG Retail Group, que inclui, entre outras marcas, a Prénatal, refere que com esta operação "sublinha o seu desejo de reforçar a sua presença nos dois mercados históricos e [de] prosseguir com determinação a sua estratégia de crescimento na Europa".

Esta aquisição, cujo valor não é divulgado no comunicado, foi "financiada inteiramente pelos recursos internos da empresa" e "levará o PRG Retail Group a consolidar a sua posição em ambos os mercados com ativos valiosos e uma rede com elevado potencial de desenvolvimento: 46 lojas, das quais 35 estão localizadas em Espanha e 11 em Portugal, 'sites' de 'e-commerce' [comércio eletrónico], o centro logístico e os escritórios de Madrid e Lisboa, com um total de cerca de 800 pessoas", refere o grupo no comunicado.

A previsão para as vendas líquidas para as lojas dentro do perímetro de aquisição é atingir 100 milhões de euros em 2022, geradas por aproximadamente 2,5 milhões de transações, 10% das quais seriam provenientes de plataformas digitais.

"Estamos entusiasmados por esta nova grande aventura, e prontos para trazer para Portugal e Espanha o modelo que estamos a aplicar com sucesso em Itália e com o qual pretendemos crescer para nos tornarmos o primeiro 'hub' dedicado à família na Europa, capaz de propor ao cliente uma oferta especializada e completa de brinquedos, vestuário e produtos de puericultura em lojas altamente qualificadas, multi-formato e multimarca", afirma o presidente executivo do PRG Retail Group, Amedeo Giustini, citado no comunicado.

A presidente executiva da Toys 'R' Us Iberia, Paloma Pérez, continuará à frente da PRG Spain.

Fundado em Itália em 2015, o PRG Retail Group apresenta-se como o principal distribuidor no setor infantil e de brinquedos, com 912 lojas em nove países (Itália, Espanha, Portugal, França, Grécia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Suíça) e mais de 6.000 trabalhadores.

O grupo inclui as marcas Prénatal, Bimbostore, Toys Center, King Jouet, MaxiToys, e detém a licença exclusiva da FAO Schwarz em vários países da Europa continental.

A Toys "R" Us Portugal opera na distribuição retalhista de brinquedos e produtos infantis, através da exploração de 11 lojas físicas em Portugal e do comércio 'online'.