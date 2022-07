Primark congela preços de mais de mil peças de roupa para crianças

Preços de roupas para criança não vão aumentar na Primark © Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

A Primark vai congelar os preços de mais de mil produtos para crianças até ao regresso às aulas. A marca de roupa low-cost irlandesa anunciou a iniciativa em comunicado e declara que pretende, desta forma, "apoiar as finanças das famílias portuguesas no contexto do aumento do custo de vida".

O congelamento de preços vai abranger desde roupa interior até t-shirts, passando por vestidos e calças. Assim, será possível adquirir uma T-shirt de manga comprida desde 2,50 euros, sweatshirts e vestidos desde seis euros, calças de ganga desde oito euros, casacos acolchoados com capuz a 18 euros, cuecas desde cinco euros cada e um pack de 10 meias a 3,50 euros.

A Primark detalha que estes preços mais baixos abrangem roupa de criança dos 18 meses aos oito anos e os produtos mais procurados nessas categorias.

O head of sales da Primark Portugal, Nelson Ribeiro, afirma: "Oferecer aos consumidores o melhor valor de mercado foi sempre uma das nossas prioridades e hoje, mais do que nunca, é o mais importante. As crianças crescem a um ritmo acelerado e substituir as suas roupas é uma tarefa essencial para as famílias, Assim, esperamos que ao manter os preços dos nossos básicos para criança, possamos estar a dar o nosso pequeno contributo".

A insígnia acrescentou ainda que muitos destes produtos com preços baixos fazem parte da marca Primark Cares e que são produzidos a partir de materiais reciclados e de origem mais sustentável. A marca de roupa alerta que, nalguns casos, poderá existir rutura de stock nestes produtos.