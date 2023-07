Primark diz que acusações de ativistas sobre roupa doada destruída são "enganosas e imprecisas"

© Shutterstock

Destruição e abandono foram as palavras utilizadas pela Changing Markets Foundation (CMF), organização não governamental (ONG) holandesa, para acusar algumas das maiores cadeias de fast fashion de se desfazerem de roupa a que se comprometeram a dar nova vida. Uma das visadas pelos ativistas foi a Primark que, entretanto, remeteu ao Dinheiro Vivo esclarecimentos sobre o assunto, afirmando que as alegações são "enganosas e imprecisas".

Em causa está um "hoodie" cinzento, que terá sido doado pela CMF à Primark, com o objetivo de a marca dar nova vida à peça de roupa. Acontece que os ativistas da CMF levaram a cabo uma investigação em que colocaram dispositivos de rastreio em 21 peças de roupa doadas a grandes cadeias de retalho, experiência que culminou com a ONG a acusar as marcas de "greenwashing" e de permitirem que as peças sejam "destruídas, abandonadas em armazéns ou enviadas para futuro incerto em África".

A Primark reagiu às acusações, que classificou como "enganosas e imprecisas", referindo ainda que a empresa nunca foi contactada pela Changing Markets Foundation antes da publicação do relatório da investigação, além de "não haver nada que demonstre que o artigo de vestuário referido no esquema de retoma da Primark tenha sido deitado fora ou descartado".

A diretora da área Primark Cares, Lynne Walker, explica que o esquema de retoma da marca é gerido pela empresa Yellow Octopus, especializada em reciclar têxteis, que atua com uma "política de não deposição em aterro".

De acordo com Walker, a peça de roupa em causa foi recolhida das lojas, transportada para as instalações da Yellow Octopus, na Polónia, onde se realiza o processo de triagem, e onde o item foi considerado em "condições para utilização e, consequentemente, apto para revenda".

A responsável acrescenta que, em conjunto, as empresas levam a cabo "vários passos para garantir que a roupa doada é gerida de forma responsável" e que o "hoodie" em questão foi cuidado "como deveria ser" e está, neste momento, no armazém de um revendedor de vestuário em Budapeste, na Hungria, "pronto para ser vendido", contrariando a acusação dos ativistas da CMF.