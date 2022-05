Primark quer 100% das roupas com algodão orgânico ou reciclado até 2027

© Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

A Primark anuncia esta sexta-feira a expansão do Programa de Algodão Sustentável que tem como objetivo aumentar a produção do algodão sustentável em 60% para a utilização nos produtos da loja Primark e formar mais de 125 mil pequenos agricultores de algodão até ao fim de 2023, através de métodos usados na Índia, Paquistão e Bangladesh, revela empresa em comunicado.

O algodão é cultivado através de um processo chamado CottonConnect"s REEL (responsible environment enhanced livelihoods) e está disponível em todas as secções da marca podendo ser identificadas através de um coração azul da Primark Cares.

O programa apoia o compromisso da loja fazendo com que 100% do algodão das roupas, sendo esta a fibra mais usada nos produtos, sejam feitas com algodão orgânico ou reciclado até ao ano de 2027 e que todos produtos passem a utilizar fibras recicladas ou materiais de origem mais sustentável até 2030.

Desenvolvido para reduzir o impacto ambiental e melhorar as condições de vida dos agricultores, o programa foi lançado na Índia, em 2013, em colaboração com agrónomos, neste caso a Cotton Connect e a organização Self-Employed Women"s Association.

Desde aí, o programa, que dá retorno às comunidades agrícolas locais, também se foi expandindo para o Paquistão e Bangladesh e já formou mais de 150 mil pequenos agricultores, dos quais 80% são mulheres, afirma empresa.

Os produtores vão ter uma formação com duração de três anos para abordar a dependência excessiva de fertilizantes químicos e pesticidas, de modo a preservar a biodiversidade e ajudar a mitigar as alterações climáticas, explica a Primark.

Em média, os agricultores deste programa utilizam menos 40% de pesticidas e fertilizantes químicos e com um aumento de 14% no rendimento e crescimento de 200% nos lucros, sendo estas percentagens comparadas com os agricultores de controlo. No futuro, o programa vai centrar-se no restabelecimento da biodiversidade com 100% dos agricultores do programa a adotarem práticas mais regenerativas até 2030.

Esta é uma formação que vai aumentar o total de agricultores no programa para mais de 275 mil, tendo um crescimento de 80%, consolidando a sua posição como o maior programa de algodão sustentável da indústria da moda, lê-se na mesma nota.

A diretora da Primark Cares, Lynne Walker, afirma que estão orgulhosos por serem "o maior programa de algodão sustentável da indústria da moda. Demorou algum tempo a construir um programa desta dimensão, mas o impacto positivo que teve na subsistência de milhares de agricultores significa que podemos continuar a expansão, beneficiando mais agricultores e oferecendo aos nossos clientes opções mais sustentáveis na Primark. Mais de metade das nossas roupas são produzidas com algodão pelo que, ao aumentar o número de agricultores, vamos poder cumprir o nosso compromisso de que todo o algodão utilizado na roupa Primark será orgânico, reciclado ou do nosso programa até 2027".

A CEO da CottonConnect, Alison Ward, afirmou que "um programa desta escala é sempre complexo, mas trabalhar em estreita colaboração com a Primark e os seus parceiros locais significa que podemos apoiar as ambições da Primark. Aguardamos a próxima fase deste programa e veremos o impacto positivo que terá para muitas outras comunidades agrícolas".