Prime Group contrata em Portugal. Há 270 vagas para engenheiros IT e gestores

O Prime Group, detentor de empresas de consultoria de Tecnologias da Informação (IT) e Engenharia, anunciou que vai abrir 270 vagas em Portugal até ao final do ano, com o objetivo de reforçar as equipas gestão, tecnologia e engenharia. No total, o grupo quer contratar 500 profissionais para os seus 25 escritórios na Europa.

Em comunicado, o grupo explica que o recrutamento inclui posições quer para a área tecnológica - procurando-se developers, cybersecurity, project managers e business analysts, entre outros - quer para gestão de negócio. Já na área de engenharia, há oportunidades de consultoria nos vários escritórios de França.

"As vagas de emprego das empresas do grupo destacam-se pelas diferentes oportunidades de colaboração e pelas oportunidades de contexto internacional, tanto on-site, como na possibilidade de parcerias com players do mercado internacional em Portugal", descreve o Prime Group.

O conglomerado de tecnológicas afirma ainda distinguir-se por um "ambiente de trabalho colaborativo e inovador", assim como pela oportunidade de crescimento e progressão na carreira, da qual fazem parte programas de formação e desenvolvimento pessoal e profissional.

Com escritórios em Portugal, Espanha, França, Suíça, Polónia e Reino Unido, o Prime Group fechou 2022 com mais de três mil colaboradores. O Brasil está na mira do grupo para este ano, havendo já equipas especializadas de recrutamento para apoiar a mobilidade de profissionais para o mercado europeu.