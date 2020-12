PrimeDrinks vai recorrer da coima de 7 milhões da AdC por combinar preços com supermercados

A PrimeDrinks "não se revê" na decisão da Autoridade da Concorrência (AdC) de aplicar uma coima de 7 milhões por combinar preços com seis cadeias de supermercado em alguns dos seus produtos e, por isso, a distribuidora de bebidas alcóolicas vai recorrer da decisão".

"A Autoridade da Concorrência (AdC) comunicou hoje a adoção de uma decisão em que condena a Primedrinks por alegadas práticas anticoncorrenciais. A PrimeDrinks não se revê nesta decisão da AdC e, no exercício do direito de defesa, irá recorrer da mesma para, convicta da sua razão, repor o seu bom nome e a verdade dos factos", reagiu a empresa em comunicado enviado ao Dinheiro Vivo.

O regulador anunciou esta segunda-feira a aplicação de coimas às cadeias de supermercados Modelo Continente, Pingo Doce, Auchan, Intermarché, Lidl e a Cooplecnorte (responsável pelo E.Leclerc) por combinação de preços através de um intermediário, a fornecedora de bebidas alcoólicas Primedrinks.

Essa fixação indireta de preços de venda ao consumidor afetou vários produtos do portefólio da Primedrinks, no qual se incluem produtos como os vinhos do produtor Esporão e Aveleda, os whiskies The Famous Grouse ou Grant´s, o gin Hendrick"s ou ainda o vodka Stolichnaya. Esta situação que durou mais de 10 anos, entre 2007 e 2017 e tinha igualmente em vista a subida, gradual e progressiva, dos preços no mercado retalhista, acusou a AdC.

A PrimeDrinks foi multada em 7 milhões, parte da coima global de cerca de 304 milhões, de duas acusações visando seis cadeias de supermercado, bem como a Sociedade Central de Cervejas.