Primeira loja da Lego já abriu em Lisboa

A primeira loja certificada da marca Lego já abriu esta sexta-feira no país. Localizada em Lisboa, no centro comercial Colombo, esta é a maior loja oficial da Europa Ocidental, segundo revela o comunicado enviado às redações esta sexta-feira.

A loja, que está no piso 0, ocupa mais de 250 metros quadrados de área. Os visitantes podem encontrar no espaço "um mundo de peças e tijolos inseridos numa decoração com modelos e mosaicos 3D LEGO únicos", lê-se na mesma nota.

O local ainda conta com uma mesa de storytelling, na qual os "fãs podem ver os bastidores do processo de design da marca, através de ecrãs interativos". Além do mais, o espaço tem um estúdio de personalização onde é possível criar uma minifigura lego.

Neste espaço, poderá encontrar-se vários conjuntos da marca, como "legos exclusivos das lojas oficiais, desafios, eventos de construção e também existe a possibilidade de os compradores se registarem na plataforma" para conseguirem receber alguns brinquedos mais cedo, anuncia a marca.