Primeira loja lusa da Pepco abre em Coimbra

Coimbra foi a cidade escolhida para receber a primeira loja Pepco. O espaço, que abre esta quinta-feira, é a primeira das 30 que o retalhista polaco quer abrir no nosso país, durante o seu primeiro ano no mercado luso. Seguem-se Albufeira, Olhão, Elvas e Tavira, que devem abrir no verão e até ao final de 2023 juntam-se as lojas do Porto, Aveiro, Braga, Lisboa.

Neste primeiro ano, a marca planeia dar emprego a mais de 300 pessoas e garante que oferece oportunidades de promoção e crescimento. "Até porque cerca de 92% dos gerentes de loja são recrutados internamente", declara a empresa, em comunicado.

A loja agora inaugurada localiza-se no Coimbra Retail Park, em Eiras e é um formato Pepco Plus, ou seja é diferente das lojas standard habituais, por ser maior e oferecer produtos de três categorias. Como detalha a Pepco, "os clientes poderão encontrar a oferta clássica da Pepco, tanto para casa como para vestuário, incluindo cerca de 500 categorias de produto, com uma média de cerca de 12 mil produtos diferentes numa loja individual, regularmente atualizada com 80 novas coleções em cada estação".

Ou seja, uma loja maior alberga uma maior oferta de artigos de grande consumo que vão desde produtos de higiene, limpeza e lavandaria até à confeitaria e categorias de animais de estimação, passando pelos cuidados pessoais, snacks e bebidas.

A empresa garante, ainda, que a sua oferta se centra em produtos amigos do ambiente e que inclui vestuário feito de algodão orgânico ecológico e que tem à venda produtos com o certificado de segurança OekoO-Tex e artigos para o lar de origem natural, feitos de palha, relva e bambu - sem utilização desnecessária de plástico.

"As lojas Pepco, que combinam vestuário e produtos de grande consumo, são um novo conceito lançado com êxito no ano passado em Espanha, onde temos mais de 150 lojas. A reação dos clientes tem sido muito positiva", declara Jorge Barrie Ruiz, Head of Pepco Iberia Region.

A Pepco emprega mais de 28 mil pessoas em 17 países da Europa.