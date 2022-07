Primeira marca de gelados vegan e sem açúcar chega a Portugal

© DR

A UAO é a primeira marca de gelados artesanais vegana de fabrico português. Mas a origem é italiana. Sem açúcar adicionado, sem lactose e sem glúten, os gelados UAO são feitos a pensar para quem segue uma dieta vegana ou tem problemas de intolerância a certos ingredientes, revela a empresa em comunicado.

Os gelados têm as seguintes particularidades: são 100% vegan (produzidos com leite de arroz biológico), não têm açúcares adicionados (apenas com açúcares naturais da fruta), lactose, derivados do leite ou glúten, têm fibras naturais adicionadas e probióticos.

Pistacchio, manga, banana da madeira com chocolate, manteiga de amendoim com frutos vermelhos, cheesecake de morango vegan são aguns dos sabores da UAO.

Estes gelados são confecionados no laboratório artesanal da marca-mãe Mú, uma fábrica de gelados artesanais cujo conceito nasceu em Bolonha, Itália, e viajou até Lisboa em 2014.

Os vários sabores estão na capital e podem ser provados na loja pop-up da UAO localizada no Príncipe Real e na loja-mãe Mú no Campo de Santana, na Graça. Para quem quiser saborear os gelados em casa, pode ir à loja e adquirir as embalagens grab and go (pegar e levar, em tradução livre).