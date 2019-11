Primeiro dia do serviço de streaming Disney+ marcado por queixas de utilizadores

O serviço de streaming da gigante Disney foi lançado em três mercados esta terça-feira. O primeiro dia de funcionamento não está livre de percalços, com vários utilizadores a indicar dificuldades de acesso ao serviço.

A Holanda é o único mercado europeu que recebeu o serviço de streaming da Disney, esta terça-feira; os Estados Unidos e o Canadá compõem a restante lista de disponibilidade. Daqui a uma semana, o serviço será alargado à Austrália e Nova Zelândia.

Após longos meses de antecipação do serviço, são muitas as pessoas interessadas em experimentar a novidade, que conta com um catálogo alargado: há conteúdos que vão desde a saga Star Wars, universo Marvel e ainda o conjunto de filmes de animação clássicos da Disney.

O Disney+ está a atravessar alguns problemas de funcionamento, pelo menos segundo aquilo que os utilizadores apontam no Twitter. Há relatos de várias mensagens de erro, com a indicação de que “não é possível estabelecer a ligação ao Disney+”. As mensagens de erro não estão a afetar todos os utilizadores, notam os meios internacionais. Há ainda utilizadores a indicar problemas em fazer a autenticação no serviço, após o registo.

A Disney já reconheceu que existem algumas dificuldades no acesso ao serviço. “Estamos muito satisfeitos com esta resposta incrível e estamos a trabalhar para resolver as questões dos utilizadores. Agradecemos a vossa paciência”, é possível ler no comunicado da empresa. Ainda que não se saiba se está relacionado com estas dificuldades de acesso, a Disney adiou o lançamento do serviço em Porto Rico, para o dia 19 de novembro. A indicação que existia era a de que o serviço chegaria a Porto Rico a 12 de novembro, a mesma data dos Estados Unidos.

Para tentar gerir possíveis dificuldades de acesso ao serviço, a Disney escolheu a Holanda para um teste ao serviço, disponibilizando um acesso antecipado, para perceber como os utilizadores interagem com o serviço.

Portugal continua fora da lista de disponibilidades anunciadas para o serviço. A 31 de março, está já garantida uma expansão europeia, que chegará a Espanha, Reino Unido, Itália, Alemanha e França. A empresa garantiu ainda que “serão anunciados mais países em breve”.

Segundo Kevin Mayer, presidente da divisão de serviços diretos para o consumidor da Disney, em declarações à agência Lusa, o serviço torna-se a “casa definitiva e exclusiva” de todos os conteúdos das marcas Disney, Pixar, Marvel e National Geographic. Dada a preferência dos utilizadores em verem conteúdos por episódios, “o ‘appeal’ multi-geracional do serviço ganha vida”, segundo Kevin Mayer, que acrescentou que o Disney+ é “otimizado para famílias, mas atraente para uma vasta audiência”.

A Disney já tem a meta de utilizadores traçada: é indicado que a empresa espera ter entre 60 a 90 milhões de utilizadores, até 2024. O serviço de streaming da Disney tem uma subscrição mensal de 6,99 euros ou de 70 euros, no caso da subscrição anual.