Princesa do universo Super Mario chega à LEGO

O Grupo LEGO anunciou esta sexta-feira que a Peach vai chegar ao universo LEGO Super Mario, uma linha de produtos desenvolvida com a Nintendo. A Peach irá juntar-se aos produtos da LEGO com o Super Mario e Luigi. O set da LEGO "Super Mario Pack Inicial - Aventuras com Peach" fica disponível a 1 de agosto de 2022.

As três figuras interativas vão estar disponíveis em packs Iniciais como "Aventuras com Peach" em que os jogadores podem ganhar moedas, descobrir reações de outros jogadores e ajudar a derrotar inimigos. A LEGO Peach interativa, o LEGO Mario e o LEGO Luigi conectam-se através de Bluetooth (dois de cada vez), possibilitando que os jogadores possam interagir.

Nos sets anunciados, em que os preços variam entre os 9,99 e os 129,99 euros, estão incluídos "LEGO Super Mario Set de Expansão - A Casa dos Presentes de Yoshi", o set de expansão - "As Pranchas das Carracitas, "LEGO Super Mario Set de Expansão -Torre Congelada" e "Fato de Peach Gata, LEGO Super Mario Set de Expansão - O Sapato de Goomba e LEGO Super Mario Set de Expansão - O Desafio nas Nuvens de Espigão Grande", afirma o grupo dinamarquês em comunicado.

O diretor criativo da LEGO, Simon Kent, afirma que "a princesa Peach é uma das personagens preferidas dos fãs, e tínhamos de a adicionar e ao seu icónico castelo ao mundo LEGO Super Mario. A LEGO Peach vai ter um importante papel ao juntar-se aos dois famosos irmãos nas suas aventuras".

Esta é uma experiência que dá aos fãs de Super Mario e aos de LEGO a possibilidade de interagir com as suas personagens favoritas em forma de peças. Além do mais, para saber as instruções de utilização dos produtos basta aceder à app gratuita LEGO Super Mario, afirma a empresa em comunicado.