Prio lança biocombustível para o transporte marítimo

A Prio anunciou que vai lançar um combustível verde para navios com incorporação de biodiesel, desenvolvido a partir de processos de reciclagem de matérias-primas residuais. O Eco Bunkers será produzido na fábrica de biodiesel da companhia em Aveiro, e vai permitir uma redução de emissões de CO2 de até 18% e de até 5% no consumo. Vai estar disponível para abastecimento em todos os portos nacionais, destinando-se a servir frotas de navios que pretendam "reduzir a sua pegada ecológica, mas garantindo elevados níveis de desempenho" e sem necessidade de investimento adicional na adaptação do combustível aos motores dos navios.

Este novo produto marca a entrada da Prio no segmento verde do transporte marítimo, diz a empresa, sublinhando que se trata de um combustível que "alia qualidade, poupança e sustentabilidade, ao fomentar uma economia circular reciclando resíduos que de outra forma teriam um alto custo de tratamento". Este novo produto de base sustentável é resultado de mais 10 anos de investigação e desenvolvimento na área dos biocombustíveis, que, de acordo com estimativas da Prio, permitiu já uma poupança superior a 2,1 milhões de toneladas de CO2.

"A Prio dá hoje mais um passo na sua missão enquanto empresa de energias para a mobilidade do futuro. Tal como no setor automóvel, a partir de agora, também os navios poderão abastecer-se com um combustível de qualidade, que permite reduzir drasticamente as emissões de CO2, bem como consumo. Ao continuarmos a investir nos biocombustíveis, trazendo-os para o transporte marítimo, mostramos não só o nosso compromisso com a inovação, mas também com a sustentabilidade. Sermos os primeiros a fazê-lo na Península Ibérica é sinal de liderança e de orgulho", destaca, em comunicado, o diretor da Prio Supply, Luís Nunes.

O setor marítimo é uma das principais fontes de emissões de gases de efeitos de estufa, sendo responsável por cerca de 3% do total de emissões de CO2, diz a empresa, que estima que o consumo de combustível global do setor seja de 330 milhões de toneladas anuais, superior ao da aviação e mais do dobro do utilizado pelo transporte rodoviário de mercadorias. "Se tivermos em conta que mais de 80% de todos os bens são transportados por via marítima, com o crescimento previsto do setor, a pegada ambiental poderá triplicar até 2050, se não surgirem alternativas viáveis", acrescenta.

A Prio é hoje a maior produtora de biocombustíveis em Portugal e a terceira maior europeia a partir reciclagem de óleos alimentares usados. Nos últimos anos tem investido na produção de biodiesel através de outros tipos de matérias-primas residuais, como resíduos florestais, urbanos e industriais. "A reciclagem e posterior utilização destes tipos de matérias-primas para produção de biocombustíveis avançados permite uma redução significativa do impacto ambiental associado à mobilidade, quer pela diminuição de uso de terra fértil para produção de biodiesel simples, quer pela redução das emissões de gases de efeito de estufa para a atmosfera resultante do processo de reciclagem", salienta.