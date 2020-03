Prisa avança com ações contra Cofina depois do fim da venda da TVI

A Prisa estava “avaliar a situação” gerada pelo fim da compra da TVI pela Cofina e já informou o mercado da sua decisão. “A companhia vai iniciar todas as ações contra a Cofina previstas no acordo de compra e venda”.

Contactado pelo Dinheiro Vivo, grupo de media liderado por Paulo Fernandes não quis comentar.

A decisão da Cofina de não avançar com a compra depois de falhado o aumento de capital até 85 milhões de euros apanhou de surpresa o grupo de media espanhol. O grupo Cofina, “sem conhecimento da Prisa”, decidiu voluntariamente não continuar com o aumento de capital aprovado pelos acionistas a 29 de janeiro, o que “implica uma violação do contrato de compra e venda datado de 20 de setembro e atualizado a 23 de dezembro de 2019” relativo à venda de 100% da Vertix que detinha 94,69% da Media Capital, lembra a Prisa em comunicado enviado ao mercado.

“A conclusão da compra e venda estava apenas pendente” da concretização do aumento de capital para “financiar parcialmente” a operação, lembra a Prisa. “De acordo com as informações prestadas pela Cofina no acordo de Compra e Venda e comunicações ao mercado, a Cofina tinha os compromissos necessários para financiar o montante requerido para completar a transação, de um lado de instituições de crédito e, por outro lado, dos acionistas relevantes da Cofina no montante necessário para cobrir o aumento de capital”.

“Face a isto, a companhia (Prisa) irá iniciar a partir desta data todas as ações contra a Cofina previstas no acordo de compra e venda”.

Na informação que chegou a ser partilhada com os investidores, a Cofina explicava que iria financiar a operação através de um empréstimo de 220 milhões, assegurado pelo Santander e Crédit Suisse (os bancos financiadores), bem como por um aumento de capital até 85 milhões de euros. Deste montante, 50 milhões seriam usados para pagar os custos de transação e refinanciar a atual dívida líquida da Cofina. Excluindo o capital em free float, metade do aumento de capital seria assegurado pelos atuais acionistas, sendo que os mesmos iriam manter mais de 50% do capital depois do aumento de capital.

O empresário Mário Ferreira, da DouroAzul, e o banco galego Abanca (acionista da Media Capital) iriam participar no aumento de capital. O empresário já reagiu ao fim do negócio e revelou ao Dinheiro Vivo que se tratou de uma decisão “unilateral” da Cofina e dos seus acionistas.

Até ao momento não foi possível ainda obter um comentário do Abanca.

“A Prisa continuará com a rota focada nos seus ativos de educação e media estratégicos e ao mesmo tempo irá manter uma política ativa de desinvestimento nos seus ativos não core”, disse ainda o grupo de media em comunicado.

(notícia atualizada às 12h17 com reação da Cofina)