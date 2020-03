Prisa sobre fim da venda da TVI. “Estamos a avaliar a situação”

“Estamos a avaliar a situação”, diz fonte oficial da Prisa ao Dinheiro Vivo sobre o fim da operação de compra da Media Capital, ativo controlado pelo grupo de media espanhol.

A negociação das ações da Media Capital foram suspensas pela CMVM até haver uma informação ao mercado. As da Cofina começaram a negociar às 9h da manhã, estando a cair mais de 10%, com o mercado a reagir ao fim do negócio de media mais relevante nos últimos anos.

É a segunda tentativa de compra da Media Capital a não ter sucesso, depois de a oferta feita pela Altice ter caído por terra dada a oposição ao negócio pelos reguladores. O mesmo não sucedeu com a tentativa de compra feita pelo grupo de Paulo Fernandes que obteve luz verde da ERC, Anacom e Autoridade da Concorrência. Esta última não só não se opôs ao negócio como não impôs qualquer tipo de remédio, como venda de ativos.

Com um enterprise value de 205 milhões, depois de um ‘desconto’ de 50 milhões face ao valor inicial do negócio, a Cofina iria comprar através de um empréstimo junto da banca e através de um aumento de capital até 85 milhões, ativos como a TVI, TVI24, produtora Plural, portal IOL, bem como estações de rádio como a Comercial, M80 ou Smooth FM.

Foi o falhanço desta última fase do negócio, o aumento de capital, que determinou esta decisão da Cofina.

“Tendo especialmente em consideração a recente e significativa deterioração das condições de mercado, a Cofina entendeu não estarem reunidas condições para o lançamento de uma oferta particular para colocação das ações sobrantes, cuja possibilidade se encontrava prevista no prospeto da oferta pública de subscrição. Não tendo sido verificada a condição de subscrição integral do aumento de capital, a oferta ficou sem efeito”.

Mário Ferreira, dono da DouroAzul, era um dos interessados no aumento de capital, em que ia participar com até 20 milhões de euros, já reagiu a esta decisão do grupo dono do Correio da Manhã. Ao Dinheiro Vivo, o empresário disse que esta tinha sido “uma decisão unilateral do Eng. Paulo Fernandes e dos seus sócios, eu não tenho nenhum comentário a fazer…”.

Até ao momento ainda não foi possível obter uma reação do Abanca. Banco galego é acionista da Media Capital e ia participar igualmente no aumento de capital.